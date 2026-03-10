Prima pagină » Știri externe » Cel mai mare exportator mondial de petrol avertizează: Perturbările din Strâmtoarea Ormuz pot avea efecte catastrofale

Cel mai mare exportator mondial de petrol avertizează: Perturbările din Strâmtoarea Ormuz pot avea efecte catastrofale

Aramco din Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, a avertizat că ar putea exista „consecințe catastrofale” pentru piețele mondiale de petrol în cazul în care războiul din Iran va continua să perturbe accesul la Strâmtoarea Ormuz, o rută critică pentru transportul energiei.
Cel mai mare exportator mondial de petrol avertizează: Perturbările din Strâmtoarea Ormuz pot avea efecte catastrofale
Alexandra-Valentina Dumitru
10 mart. 2026, 10:57, Știri externe

Pe lângă perturbarea sectoarelor transportului maritim și asigurărilor, întreruperile actuale ar putea avea un efect de domino și ar putea amenința aviația, agricultura, industria auto și alte industrii, a declarat marți Amin Nasser, CEO al Aramco, într-o conferință telefonică privind rezultatele financiare, potrivit CNN care citează Reuters.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât întreruperea va dura mai mult, cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a spus el, adăugând că stocurile mondiale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

De asemenea, Donald Trump a scris pe Truth că blocarea Strâmtorii Ormuz ar atrage represalii masive din partea SUA. Trump a descris gestul drept „un cadou pentru China și toate națiunile care exploatează intens Ormuz”. Președintele american a amenințat Iranul că „va fi lovit de 20 de ori mai tare” dacă blochează strâmtoarea Ormuz.

