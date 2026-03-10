Cel mai mare exportator mondial de petrol avertizează: Perturbările din Strâmtoarea Ormuz pot avea efecte catastrofale

Pe lângă perturbarea sectoarelor transportului maritim și asigurărilor, întreruperile actuale ar putea avea un efect de domino și ar putea amenința aviația, agricultura, industria auto și alte industrii, a declarat marți Amin Nasser, CEO al Aramco, într-o conferință telefonică privind rezultatele financiare, potrivit CNN care citează Reuters.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât întreruperea va dura mai mult, cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a spus el, adăugând că stocurile mondiale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

De asemenea, Donald Trump a scris pe Truth că blocarea Strâmtorii Ormuz ar atrage represalii masive din partea SUA. Trump a descris gestul drept „un cadou pentru China și toate națiunile care exploatează intens Ormuz”. Președintele american a amenințat Iranul că „va fi lovit de 20 de ori mai tare” dacă blochează strâmtoarea Ormuz.