Alain-Fabien Delon, implicat într-o dispută aprigă cu sora sa, Anouchka, și-a retras contestația împotriva testamentului tatălui său în Franța.
Fiul lui Alain Delon și-a retras contestația împotriva testamentului tatălui său
Sursa foto: Florian Poitout/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
10 mart. 2026, 12:05, Știri externe

Tânărul în vârstă de 31 de ani ar dori să se concentreze asupra unei proceduri judiciare inițiate în Elveția, potrivit Le Figaro.

Alain-Fabien intentase acțiuni legale în Elveția pentru a suspenda executarea testamentului tatălui său, acesta decedând pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani . „Fac presiuni pentru ca sora mea să fie declarată nedemnă de a moșteni. Nu vreau să primească nimic, nici măcar un cent”, a insistat el în decembrie 2025, invocându-se prevederile legislației elvețiene. Cu toate acestea, retragerea sa din procedurile franceze nu ar însemna abandonarea acțiunii legale.

În 2015, primul testament întocmit de „Samuraiul Cinematografiei” a lăsat moștenire jumătate din averea sa fiicei, Anouchka Delon, iar restul a împărțit între cei doi frați ai săi. Aproximativ șase milioane de euro pentru fiecare dintre fii, cincisprezece milioane pentru Anouchka. Alain-Fabien nu a contestat această împărțire. Dar în 2022, un al doilea testament, semnat în Elveția, l-a înlocuit pe primul. Acesta a făcut-o pe fiica lui Delon unică moștenitoare a drepturilor morale și a primit o donație de 51% din acțiunile companiei elvețiene a lui Alain Delon. Fratele ei consideră că tatăl lor nu a mai fost capabil să întocmească un testament după accidentul vascular cerebral suferit în iunie 2019.

Alain-Fabien Delon i-a propus surorii sale o înțelegere amiabilă

Potrivit  BFMTV, o întâlnire de conciliere a avut loc în Elveția în februarie, dar nu s-a ajuns la niciun acord. În decembrie 2025, cel mai mic fiu al lui Delon i-a propus surorii sale o înțelegere amiabilă, constând în revenirea la testamentul inițial. În același timp, el a jurat că motivațiile sale nu erau financiare. „Dacă ar fi fost vorba de bani, mi-aș fi luat deja partea”, a declarat el, zugrăvind o imagine sumbră a surorii sale mai mari. Ea a răspuns tăios.

Anouchka Delon se va confrunta cu frații ei, Anthony și Alain-Fabien, pe 17 martie la Tribunalul Penal din Paris. Ea îi dă în judecată  pentru difuzarea pe rețelele de socializare a unei conversații private dintre ea și tatăl ei .

