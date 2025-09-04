Război total în instanță: Copiii lui Alain Delon se luptă pentru moștenire. De ce este contestat testamentul

O nouă întorsătură juridică a apărut în cazul averii lui Alain Delon , decedat pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani.

Acest conflict i-a făcut pe cei trei copii legitimi ai săi, Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) și Alain-Fabien (31 de ani), să se certe în public timp de peste un an.

Potrivit Le Monde, acesta din urmă și-a informat sora și fratele vitreg prin intermediul unui executor judecătoresc că îi acționează în justiție pentru anularea celui de-al doilea testament semnat la Geneva, în Elveția, de actor, la 24 noiembrie 2022, conform căruia Anouchka este singura moștenitoare a drepturilor morale ale tatălui său.

Primul testament, datat 2015, care împarte averea actorului, evaluată la câteva zeci de milioane de euro, în trei părți, 50% pentru fiica sa și 25% pentru fiecare dintre fiii săi, nu este contestat de fiul mai mic. Chiar dacă Anouchka Delon este singura beneficiară a celui de-al doilea testament, Anthony este și el atacat deoarece legea impune acțiuni împotriva tuturor moștenitorilor și executorilor testamentari.

Alain-Fabien Delon solicită, de asemenea, anularea unei donații, din data de 22 februarie 2023, către Anouchka Delon, care beneficiază de o participație de 51% la Adid (Alain Delon International Distribution), compania care deține drepturile de imagine și de marcă ale lui Alain Delon. O primă audiere civilă este programată pentru 9 martie 2026, în fața Tribunalului.