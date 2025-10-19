Războiul din Ucraina, ziua 1334. Forțele ruse continuă să avanseze pe frontul din Ucraina / A început repararea centralei nucleare de la Zaporojie

Soldat ucrainean și mare maestru câștigă medalia de aur la Campionatul European de Șah pe Echipe

Soldatul ucrainean și mare maestru de șah Ihor Kovalenko a câștigat medalia de aur individuală la Campionatul European de Șah pe Echipe, a raportat The Guardian pe 18 octombrie, citând organizatorii turneului.

Forțele ruse continuă să avanseze pe mai multe linii de front din Ucraina

Forțele ruse continuă să avanseze pe mai multe porțiuni ale lungii linii de front din Ucraina, în ciuda unui nou apel al președintelui american Donald Trump pentru încetarea luptelor de-a lungul liniilor existente.

Ambele părți „ar trebui să se oprească acolo unde se află”, a declarat Trump vineri pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington DC.

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze condițiile de pace

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze condițiile de pace cu Kremlinul, potrivit celui mai înalt ofițer al armatei britanice.

Feldmareșalul Lord Richards a declarat că Kievul nu va putea alunga soldații lui Vladimir Putin din Ucraina fără ajutorul forțelor NATO, care nu se vor implica pe teren.

A început repararea centralei nucleare de la Zaporojie

Lucrările de reparare a liniilor electrice avariate care alimentează centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie au început după o lungă perioadă de întrerupere a alimentării, a anunțat sâmbătă agenția nucleară a ONU. Centrala, ocupată de forțele ruse din martie 2022, a pierdut conexiunea la rețeaua electrică pe 23 septembrie pentru a zecea oară – cea mai lungă întrerupere a alimentării externe a centralei de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Putin subliniază ca vrea controlul deplin asupra regiunii Donețk

Putin a subliniat din nou că controlul deplin asupra regiunii Donețk este esențial pentru orice acord, semnalând în același timp posibile compromisuri privind regiunile Zaporojie și Herson în cadrul convorbirii telefonice cu Trump, relatează WP. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul deplin asupra regiunii Donețk către Rusia ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump săptămâna aceasta, a raportat The Washington Post pe 18 octombrie, citând doi înalți oficiali americani.