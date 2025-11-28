Papa Leon al XIV-lea încurajează Turcia să fie o forță a păcii

Papa a transmis un mesaj de pace la sosirea sa la Ankara, unde a fost întâmpinat pe pistă de o gardă de onoare militară și la palatul prezidențial de președintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AP.

Într-o discuție cu Erdogan și corpul diplomatic al țării la o bibliotecă din complexul palatului, Leon a lăudat rolul istoric al Turciei ca punte între Est și Vest, la răscrucea religiilor și culturilor.

„Fie ca Turcia să fie o sursă de stabilitate și apropiere între popoare, în slujba unei păci juste și durabile”, a spus el, vorbind în fața unui glob gigantic. „Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de oameni care să promoveze dialogul și să îl practice cu voință fermă și hotărâre răbdătoare.”

Vizita lui Leon are loc în contextul în care Turcia, o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, predominant musulmani sunniți, s-a prezentat ca un intermediar cheie în eforturile de a pune capăt conflictelor din Ucraina și Gaza.

Ajutor al Turciei pentru supravegherea armistițiului în Gaza

Ankara a găzduit runde de discuții cu Rusia și Ucraina și s-a oferit să participe la forța de stabilizare din Gaza pentru a ajuta la supravegherea unui armistițiu fragil. Israelul, care are relații dificile cu Turcia de ani de zile, acuză Ankara că susține Hamas și a exclus orice rol al trupelor turcești într-o forță de stabilizare.

Leon nu a menționat în mod specific conflictele, dar l-a citat pe predecesorul său, Papa Francisc, deplângând faptul că războaiele care devastează lumea astăzi echivalează cu un „al treilea război mondial purtat pe bucăți”, cu resurse cheltuite pe armament în loc să se combată foamea și sărăcia și să se protejeze creația.