Papa Leon avertizează asupra conflictelor care pun în pericol umanitatea

În primul său discurs ținut în străinătate de la alegerea sa în luna mai în fruntea bisericii cu 1,4 miliarde de membri, Leon, primul papă american, a spus că „ambițiile și alegerile care calcă în picioare justiția și pacea” destabilizează lumea.

El le-a spus liderilor politici din Turcia că lumea se confruntă cu „un nivel crescut de conflict la nivel global, alimentat de strategiile predominante ale puterii economice și militare”.

„Nu trebuie să cedăm în niciun fel în fața acestui lucru”, a pledat el la un eveniment cu președintele Tayyip Erdogan, după ce au avut o întâlnire privată. „Viitorul umanității este în joc”.

Înaintea papei, Erdogan a declarat că salută „poziția înțeleaptă” a papei cu privire la problema palestiniană și că speră ca vizita să fie benefică pentru umanitate într-o perioadă de tensiune și incertitudine.

În septembrie, Leon s-a întâlnit cu președintele israelian Isaac Herzog la Vatican și a discutat cu acesta despre „situația tragică” din Gaza, potrivit Reuters.

Primul papă american a ales Turcia, o țară cu populație majoritar musulmană, ca prima sa destinație în străinătate pentru a marca 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric care a produs Crezul de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea creștinilor din lume.

Leon, în vârstă de 70 de ani, a aterizat în capitala Ankara pentru a începe un itinerariu aglomerat de trei zile în Turcia, înainte de a se îndrepta spre Liban. Vizita sa va fi urmărită cu atenție, întrucât va ține primele sale discursuri în străinătate și va vizita situri culturale sensibile.