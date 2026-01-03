Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru victimele tragediei din Elveția, în urma căreia aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața și cel puțin 110 au fost rănite.

Într-o telegramă, Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat priveghiului victimelor de la 1 ianuarie. Telegrama a fost scrisă în franceză și semnată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, iar în textul acesteia se exprimă compasiunea și îngrijorarea față de cei apropiați ai victimelor.

Rugăciunile Papei Leon

Papa Leon „se roagă Domnului să-i primească pe cei decedați în lăcașul său de pace și lumină și să sprijine curajul celor care suferă în inimile sau în trupurile lor”.

„Fie ca Maica Domnului, în tandrețea sa, să aducă mângâierea credinței tuturor celor afectați de această tragedie și să-i păstreze în speranță”, conchide declarația, adresată episcopului Jean-Marie Lovey, al diecezei de Sion, unde a avut loc tragedia.

Context

Aproximativ 40 de persoane au murit și alte aproximativ 115 au fost rănite după ce un incendiu a izbucnit la o petrecere de Anul Nou într-un bar alpin, Le Constellation, din Crans-Montana, Elveția. Autoritățile estimează că incendiul a izbucnit la mai puțin de două ore după miezul nopții, iar cauzele sunt încă în curs de investigare.

Mai multe persoane, printre care se numără turiști italieni și francezi și un român, sunt încă date dispărute.

Unele victime au chiar și 16 ani.

Dieceza de Sion din Elveția își exprimă, la rândul său, compasiunea

De cealaltă parte, Dieceza de Sion a emis, de asemenea, o declarație , exprimându-și șocul față de această tragedie și „îngrijorarea, simpatia și compasiunea pentru toate victimele, cei dragi și familiile lor”.

„Ceea ce ar fi trebuit să fie o noapte de sărbătoare s-a transformat într-o catastrofă teribilă pentru sute de oameni”, se arată în comunicat. „Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de ei.”

Episcopia a subliniat, de asemenea, „sprijinul și recunoștința sa față de toți cei implicați în diferite moduri în ajutorarea victimelor, fie la fața locului, fie în diferitele spitale mobilizate, inclusiv personal medical, poliție, autorități civile și judiciare”.

Episcopia i-a încredințat apoi pe toți cei afectați și familiile lor Preasfintei Fecioare Maria, sperând că în mijlocul acestei tragedii vor putea primi compasiune și sprijin.