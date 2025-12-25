Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea conflictelor din întreaga lume în primul său discurs de Crăciun

În primul său discurs de Crăciun, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului.

Adresându-se mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru din Vatican, Papa a făcut apel „ca zgomotul armelor să înceteze și fie ca părțile implicate, cu sprijinul și angajamentul comunității internaționale, să găsească curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos”, notează BBC.

Suveranul Pontif a mai condamnat „absurditatea” războiului și „ruinele și rănile deschise” pe care acesta le lasă în urmă și a făcut apel la „solidaritate și acceptare față de cei aflați în nevoie” în Europa.

„Să ne rugăm în mod special pentru poporul chinuit al Ucrainei”, a spus el, potrivit France24.

Apelul său din prima zi de Crăciun vine în contextul continuării negocierilor conduse de SUA pentru încheierea conflictului.

Papa Leon face apel la încheierea conflictelor

În cadrul discursului Urbi et Orbi, care este tradițional rostit de pontif în ziua de Crăciun în fața credincioșilor adunați în Orașul Vatican, el a condamnat tulburările și conflictele care afectează și alte părți ale lumii, inclusiv Thailanda și Cambodgia.

El a cerut ca „prietenia veche” dintre cele două țări să fie restabilită și „să se lucreze în direcția reconcilierii și a păcii”.

Suveranul Pontif a mai vorbit și despre condițiile sumbre din Gaza, unde sute de mii de oameni încă trăiesc în adăposturi temporare în condiții de iarnă, în contextul unui armistițiu fragil intrat în vigoare în urmă cu câteva săptămâni.

„Cum… să nu ne gândim la corturile din Gaza, expuse de săptămâni întregi la ploaie, vânt și frig”, a spus Papa, adăugând că locuitorii teritoriului „nu mai au nimic și au pierdut totul”.