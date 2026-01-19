Seceta, pământuri rare, gaz: contextul ecologic al marilor conflicte

Aceste conflicte se desfășoară într-un context marcat de poziția Statelor Unite împotriva agendei verzi și a tranziției ecologice, cu ieșirea sa din Acordul de la Paris începând cu 27 ianuarie și pariul său decisiv pe combustibilii fosili, subliniat de controlul exporturilor de petrol venezuelean după atacul asupra acestei țări, potrivit EFE.

Iran

Semnele unei mai mari normalități la Teheran par să reducă în ultimele ore tensiunea din Iran, după două săptămâni de proteste declanșate de prăbușirea economică a țării, agravată de criza energetică și de șase ani consecutivi de secetă.

Ploile intense din decembrie au adus doar o ușoară ameliorare a penuriei de apă cu care se confruntă zeci de orașe iraniene, unele baraje având niveluri sub 2,5 % și măsuri paliative atât de disparate precum semănatul norilor și rugăciunile colective.

Potrivit organizației Fanack Water, care colectează date despre resursele de apă din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, seceta a fost în Iran „un factor cheie al nemulțumirii sociale și al riscului politic”.

Urgența hidrologică, adaugă acesta, este „un multiplicator de riscuri” și, deși se datorează în parte schimbărilor climatice, a scos la iveală „deficiențe structurale” precum pomparea excesivă a acviferelor, scurgerile din conductele de distribuție și transferurile din motive politice. Mulți iranieni au fost obligați, afirmă această organizație, „să emigreze sau să iasă în stradă”.

Groenlanda

Cele 20 % din Groenlanda care nu sunt acoperite de gheață au dat indicii că insula autonomă daneză este o mare rezervă de resurse naturale, astfel încât se presupune că restul de 80 % are un potențial enorm de extracție de petrol, gaz, uraniu, nichel, cupru, aur și rareori căutate.

Donald Trump a asigurat că nu va permite „Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda” și că este hotărât să „facă ceva” cu această insulă arctică, „fie cu bunăvoință, fie cu forța”.

Unele surse estimează că 25 % din toate pământurile rare – un grup de elemente chimice esențiale pentru producția de dispozitive electronice, turbine eoliene sau echipamente medicale – nedescoperite ar putea fi în Groenlanda, protejate până acum de costurile ridicate de extracție, condițiile climatice dure și lipsa infrastructurii miniere pe insulă.

China este liderul pieței mondiale a pământurilor rare și participă, împreună cu Australia, la controversatul proiect Kvanefjeld din Groenlanda pentru exploatarea acestor elemente, blocat de guvernul local și în așteptarea unei decizii a instanțelor.

Groenlanda a decis în 2021 să nu mai emită noi licențe pentru explorarea petrolului și gazelor din motive de mediu, aceleași pe care Trump a decis să le ignore de la preluarea președinției.

Venezuela

Noua situație din Venezuela are implicații în zona Caraibelor în ceea ce privește sursele de energie.

Astfel, guvernul din Trinidad și Tobago a semnat diferite acorduri privind gazele naturale cu Nicolás Maduro, pe care președintele destituit a ordonat să le suspende în octombrie, după ce Puerto España a acordat sprijinul său desfășurării militare americane în zonă pentru combaterea traficului de droguri.

Însă ministrul energiei din Trinidad, Roodal Moonilal, a asigurat că nu au primit nicio notificare cu privire la această suspendare.

Potrivit lui Moonilal, licența acordată în octombrie de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din Statele Unite pentru zăcământul de gaze Dragon, situat în apele venezuelene, lângă frontiera maritimă cu Trinidad, rămâne în vigoare.

„Suntem foarte siguri că interesele Trinidad și Tobago vor fi apărate în ceea ce privește proiectele transfrontaliere”, a adăugat Moonilal.

Trinidad și Tobago este principalul exportator de gaz natural lichefiat din America Latină, dar are nevoie de gaz metan, iar singura soluție pe termen mediu este Venezuela.

Ucraina

Grupul de lucru privind consecințele ecologice ale războiului din Ucraina denunță faptul că Rusia încearcă să-și extindă influența în Arctica „în scopul de a obține drepturi exclusive de acces la resurse”.

„Odată cu topirea ghețarilor, Oceanul Arctic devine din ce în ce mai accesibil, iar Rusia îl consideră acum o „mare interioară” pe care o poate utiliza ca rută comercială și bază de resurse”, subliniază organizația.

„Extracția necontrolată a resurselor din Arctica și Antarctica nu face decât să accelereze schimbările climatice, topirea polilor și creșterea nivelului mării și va avea consecințe catastrofale”, indică aceasta.

Ucraina a anunțat la ultima COP de la Belém, în Brazilia, că va solicita Rusiei 43 de miliarde de dolari (aproximativ 36,865 miliarde de euro) ca despăgubire pentru emisiile de gaze cauzate de invazie, estimate la acea dată la 237 de milioane de tone de carbon.

„Cantitățile enorme de combustibil ars, pădurile incendiate, clădirile distruse, cimentul și oțelul utilizate: toate acestea sunt „carbon de conflict” și au un cost climatic considerabil”, a declarat viceministrul mediului, Pavlo Kartashov.