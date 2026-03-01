Prima pagină » Economic » Presa maghiară: Județul Brașov, viitorul centru european al metalelor rare din Groenlanda

Presa maghiară: Județul Brașov, viitorul centru european al metalelor rare din Groenlanda

Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov. Minereul va proveni din Groenlanda, iar producția va deservi Europa și Statele Unite, potrivit presei maghiare.
Presa maghiară: Județul Brașov, viitorul centru european al metalelor rare din Groenlanda
Andreea Tobias
01 mart. 2026, 23:01, Economic

România și compania americană Critical Metals au semnat un acord strategic. Fabrica urmează să fie construită la Feldioara, județul Brașov. La aceeași locație funcționează deja o fabrică de prelucrare a uraniului, tot cu participarea Critical Metals, scrie Világgazdaság.

Președintele Nicușor Dan a confirmat joi acordul într-o declarație radiofonică. România participă la negocieri internaționale alături de SUA și Uniunea Europeană. Obiectivul este crearea unui mecanism comun pentru gestionarea materialelor critice.

Materia primă va fi extrasă din zăcământul Tanbreez din Groenlanda. Fabrica de la Brașov va acoperi întregul lanț de aprovizionare: extracție, prelucrare și utilizare industrială finală.

Producția finită va fi livrată atât pe piața europeană, cât și pe cea americană.

De ce contează acest proiect

Critical Metals a subliniat că proiectul reduce dependența Europei și SUA de China. China controlează în prezent o parte dominantă din producția și prelucrarea globală a metalelor rare.

Contextul geopolitic adaugă greutate anunțului. Administrația Trump a declarat în mod repetat că dorește ca Groenlanda să aparțină Statelor Unite. Interesul american pentru resursele insulei este, astfel, explicit.

Până la mijlocul lunii aprilie, autoritățile române vor stabili două lucruri esențiale: condițiile de finanțare pentru construirea fabricii și lista exactă a metalelor care vor fi prelucrate.

Modelul de finanțare și operare este deja în curs de dezvoltare, potrivit publicației maghiare Origo, citată de Világgazdaság.

