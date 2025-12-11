Ministrul Energiei, despre planul unei fabrici pentru prelucrarea materialelor critice. Bogdan Ivan: „Este pentru prima oară când România devine o verigă esențială”

Ministerul Energiei a transmis, joi, că sprijină dezvoltarea în România a unui proiect crucial pentru stabilizarea producției mondiale de materiale critice, printr-un parteneriat tip Joint Venture între compania Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) de la Feldioara și compania americană Critical Metals Corp (CRML).

Este vorba de partneriatul detaliat marți de Mediafax, citând presa americană, după confirmarea transmisă la Bursa de Valori București de Nuclearelectrica, acționarul unic al entitățiii de la Feldioara.

Potrivit anunțului CMRL, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută integral de Nuclearelectrica – producătorul național de energie nucleară și operatorul Centralei nucleare Cernavodă, va forma împreună cu producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, un joint venture cu obicetivul de a construi și a opera o fabrică pentru procesarea pământurilor rare, amplasată în România, scrie Profit.ro, citând presa de specialitate din SUA.

Nuclearelectrica a precizat că documentul semnat este unul neangajant, menit să evalueze oportunitatea înființării unei societăți mixte.

Anunțul a dus la creșterea cu 24,8% a acțiunilor CRML, potrivit presei de specialitate. În ultima zi însă, acestea s-au devalorizat cu 12,58%, conform datelor agregate în timp real. La ora publicării, prețul acțiunii crescuse în medie cu 10,26% în ultimele 5 zile.

„Acest proiect schimbă jocul”

Potrivit comunicatului instituției, proiectul va constitui primul lanț de aprovizionare complet integrat pentru materiale critice din lumea occidentală. De asemenea, va putea fi finanțat prin planul european RESourceEU Action Plan, cu fonduri de până la 3 miliarde de euro.

„Este pentru prima oară când România devine o verigă esențială în producția occidentală de materiale critice, pentru că fabrica de procesare va funcționa la noi în țară, la Feldioara. Avem o oportunitate excelentă de a accesa finanțări europene care totalizează 3 miliarde de euro. Astfel, devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare. Acest proiect schimbă jocul, pentru că pământurile rare sunt esențiale pentru lumea de mâine, fiind folosite în producerea sateliților, stocarea energiei și dezvoltarea inteligenței artificiale”, a subliniat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în comunicatul transmis joi.

Ministerul precizează că proiectul ar asigura accesul României la procesarea a 50% din pământurile rare extrase din cel mai mare zăcământ de acest tip din lume, situat în Groenlanda. Prin procesarea în fabrica de la Feldioara, cu tehnologie de ultimă generație, România poate deveni un furnizor constant de materiale indispensabile pentru industrii-cheie cum ar fi cea de microprocesoare, aerospațială sau de apărare.

Abia la finalul cumunicatul se precizează acest parteneriat este în fază de evaluare.

„Ulterior etapei de evaluare inițiale, care stabilește fezabilitatea înființării parteneriatului tip Joint Venture, vor fi prezentate detalii despre etapele proiectului, mecanismul de finanțare, precum și strategia de dezvoltare în direcția consolidării României ca un pilon esențial în industria euro-atlantică de procesare a pământurilor rare”, au conchis oficialii Ministerului Energiei.

Companie pe profit

Potrivit datelor oficiale ale companiei, ca urmare a încheierii intre SN Nuclearelectrica SA (SNN) si Compania Națională a Uraniului (CNU) a contractului de vânzare-cumpărare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18.03.2021, prin Hotararea AGA nr. 4/05.04.2021, a fost aprobată înființarea unei filiale integral deținute de SNN, în calitate de asociat unic, filiala care ca principal obiect de activitate Prelucrarea Combustibililor Nucleari https://www.mediafax.ro/economic/nuclearelectrica-si-compania-uraniului-au-finalizat-transferul-liniei-de-procesare-a-uraniului-21452895.

Conform raportului pe anul trecut, la 31 decembrie 2024, FPCU avea o cifră de afaceri netă de 93,3 milioane de lei, în creștere de la 74,5 milioane de lei la 31 decembrie 2023.

Și profitul companiei a crescut în acest interval, de la 19,4 milioane de lei, la 24,8, la finalul lui 2024.