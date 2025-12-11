Încep lucrările pe Lotul 6 al proiectului Craiova – Caransebeș, parte a Coridorului Orient

Este vorba de Lotul 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53.

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea formată din IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi și Societatea Comercială Rotary Construcții Mentenanță SA, cu liderul de asociere IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Valoarea contractului este 2.114.352.202,96 lei , iar durata totală a acestuia este de 195 luni , incluzând: 12 luni pentru elaborarea documentațiilor tehnice, 60 luni pentru execuția lucrărilor, 120 luni pentru perioada de garanție și 3 luni pentru activitățile post-recepție.

Finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027 , din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual, conform programelor de investiții publice în vigoare.

Care sunt obiectivele

Principalele obiective ale contractului sunt: modernizarea liniei de cale ferată conform Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate, pentru linie simplă sau dublă, electrificată la 25 kV, instalarea sau reabilitarea instalațiilor de centralizare electronică și electrodinamică în stații și în linia curentă, implementarea sistemului de siguranță ERTMS nivel 2, asigurarea sarcinii maxime de 22,5 tone pe osie, asigurarea lungimii trenurilor de până la 740 metri în toate stațiile, amenajarea peroanelor înalte, cu lungimea de 400 metri, în toate stațiile, menținerea ecartamentului nominal de 1435 mm, reabilitarea tunelurilor Feneș și Tîmpa și lărgirea tunelului Tîmpa pentru respectarea gabaritului standard, construirea a două tuneluri noi, tip galerie simplă cu cale dublă: Poarta 2 (550 m) și Poarta 3 (305 m), executarea lucrărilor civile în stații, inclusiv igienizare, cosmetizare și intervenții la structuri, precum și eficientizarea fluxurilor și îmbunătățirea geometriei traseului în plan și profil longitudinal, precum și realizarea lucrărilor de semnalizare și telecomunicații, modernizarea instalațiilor de electrificare pe întreaga lungime, sistem de alimentare 25 kV, 50 Hz, creșterea capacității de tranzit, montarea panourilor fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a zgomotului și asigurarea vitezei maxime de circulație a trenurilor de 120 km/h.

„Prin implementarea proiectului, linia feroviară va respecta parametrii tehnici prevăzuți de standardele și legislația europeană în vigoare, contribuind la dezvoltarea infrastructurii, creșterea siguranței circulației și îmbunătățirea mobilității de pasageri și marfă pe acest coridor strategic”, transmite CFR SA.