Noul mers al trenurilor: CFR introduce 26 de trenuri cu rame Alstom de 160 km/h

Compania va opera 52 de trenuri în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio și 952 Regio. Vor circula și 26 de trenuri sezoniere.

Un pas important în creșterea calității serviciilor îl reprezintă introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream. Acestea sunt puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. CFR Călători a programat 26 de trenuri cu circulație zilnică folosind ramele Alstom. Acestea pot atinge viteze de până la 160 km/h.

Trenuri directe București-Budapesta din 14 decembrie

Ramele moderne vor circula pe cele mai solicitate rute: 14 trenuri între București Nord și Constanța, 6 trenuri între București Nord și Craiova. Alte 2 trenuri vor circula pe ruta București Nord – Craiova – Deva. Trenurile IR 72 și IR 73 vor circula pe relația directă Budapesta Keleti – București Nord. Traseul actual care se încheia la Craiova va fi extins până la capitală. Această modificare va asigura o legătură directă cu capitala României. Trenurile IR 346 și IR 347 vor circula din nou până la Viena Westbahnhof.

Noul mers al trenurilor valabil până în decembrie 2026

CFR Călători adaugă că va continua introducerea vagoanelor modernizate prin PNRR. Noile vagoane sunt dotate cu facilități moderne pentru îmbunătățirea experienței de călătorie. Ele au internet Wi-Fi, sisteme de informare audio-video și camere de supraveghere. Vagoanele includ prize electrice, instalații de climatizare și toalete ecologice. Există și spații special amenajate pentru persoane cu mobilitate redusă. Unele trenuri vor avea vagoane bar-bistro.

CFR Călători a planificat punerea în circulație a 7 trenuri formate din rame PESA. Acestea sunt achiziționate de ARF și se află în proces de testare. Ramele PESA vor circula pe relația București – Buzău – Adjud și retur. Ele vor fi introduse după finalizarea procedurilor tehnice și administrative.

Având în vedere aderarea României la spațiul Schengen, staționările trenurilor internaționale vor fi reduse. Controlul documentelor va fi eliminat la frontieră. Parteneriatul cu compania ucraineană UZ va continua. Grupa de vagoane Kiev – Ungheni – București Nord va fi menținută.

Pentru sezonul estival 2026, vor fi introduse 4 trenuri noi pe relația București Nord – Giurgiu – Ruse. Acestea vor contribui la dezvoltarea mobilității transfrontaliere.

Unele trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Suceava, Iași și Brașov vor fi reclasificate în Intercity. Ele vor utiliza material rulant modernizat prin PNRR.