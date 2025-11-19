Biletele de tren se scumpesc din nou în decembrie: Creștere de 9,88% la CFR călători

Compania CFR Călători a confirmat oficial că noul tarif pentru biletele de tren va fi aplicat odată cu intrarea în vigoare a planului actualizat de Mers al Trenurilor. Traian Preoteasa, directorul general, a explicat că legislația stipulează indexarea tarifelor în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC), calculat de Institutul Național de Statistică (INS) la data de 1 octombrie. Astfel, majorarea din decembrie survine la doar patru luni după o creștere anterioară a prețurilor, înregistrată în perioada de vară.

Pe lângă rata inflației, un alt factor care contribuie la creșterea costurilor biletelor este majorarea cotei de TVA pentru transportul feroviar pasageri. Începând cu 1 august 2025, taxa pe valoarea adăugată a crescut de la 19% la 21%. Acest lucru a impactat direct suma finală plătită de către clienți.

Trei ani la rând: decembrie vine cu scumpiri la biletele de tren

Indexarea anuală a tarifelor feroviare, corelată cu evoluția inflației, a devenit o practică obișnuită. Decembrie 2025 marchează al treilea an consecutiv în care se înregistrează o creștere a prețurilor biletelor de tren în această lună, arată Profit.ro. Procentele scumpirilor din anii anteriori au fost variabile: în decembrie 2023, tarifele au crescut cu aproape 9%. În iulie 2022, ajustarea a fost de 20%.

În total, în ultima perioadă, prețul biletelor de tren a înregistrat patru majorări, reflectând presiunile economice din sectorul feroviar și necesitatea adaptării la contextul economic general al țării.

Majorarea, „o măsură prevăzibilă”

Specialiștii în domeniul transporturilor consideră această creștere de prețuri ca fiind o consecință firească a situației economice. Andrei Ionescu, expert în transporturi la Universitatea Politehnica din București, subliniază că astfel de ajustări sunt „previzibile, în contextul inflației persistente și al evoluțiilor economice generale”.

Tendința este observată și la nivel european. De exemplu, Germania a implementat o majorare a tarifelor feroviare de 5% în 2025. Deși tarifele din România se mențin relativ competitive comparativ cu alte țări europene, majorările repetate ar putea diminua accesibilitatea transportului feroviar pentru anumite categorii de pasageri.

Critici privind calitatea

Nu toți actorii din domeniu sunt pe deplin mulțumiți de direcția actuală. Reprezentanții organizațiilor pentru protecția consumatorilor atrag atenția asupra faptului că majorările de preț ar trebui să fie dublate de îmbunătățiri vizibile ale calității serviciilor. „Pentru a convinge mai mulți români să aleagă trenul, este esențială investiția în infrastructură și confort, nu doar creșterea tarifelor”, afirmă Maria Georgescu, activistă pentru drepturile consumatorilor.

Călătorii continuă să își exprime nemulțumirea legată de întârzieri frecvente. Vagoanele sunt supraîncărcate, materialul rulant este vechi și este necesară o modernizăre consistentă a rețelei feroviare.