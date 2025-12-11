Prinși în timp ce furau cabluri feroviare, cinci hoți din Brașov au ajuns direct la pușcărie

Cinci bărbați au fost arestați după ce au furat cabluri feroviare, perturbând, astfel, traficul în zonă, potrivit radiobrasovfm.ro.

Polițiștii de la Transporturi au fost sesizați cu privire la un deranjament la instalațiile de semnalizare ale stației de Cale Ferată Feldioara, pe relația Vadu Roșu – Rotbav.

Muncitorii căilor ferate au bănuit că deranjamentul sesizat ar fi putut fi provocat de furtul de cabluri feroviare, lucru confirmat de poliție.

Au fost surprinși în flagrant

„Imediat după sesizare, echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a surprins în flagrant 5 persoane în timp ce încărcau într-un autoturism aproximativ 85 de metri de cabluri feroviare. În urma verificărilor a fost stabilit faptul că persoanele depistate, cei 5 bărbați cu vârsta de 18 și 25 de ani, sunt domiciliate în județele Brașov și Covasna.

Aceștia au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri, fiind în continuare dispuse cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, dar și pentru distrugerea sau semnalizarea falsă, cercetări ce se efectuează în cadrul dosarului penal întocmit”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, inspector principal Daniel Zontea.

Cei cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar apoi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți.

Judecătoria Brașov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tuturor celor cinci bărbați cercetați, relatează sursa citată.