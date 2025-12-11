Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia

European Sleeper, o companie foarte tânără, înființată în 2021 și deținută în totalitate de investitori individuali, lansează cursa de noapte Amsterdam – Milano, potrivit clubferoviar.ro.

De asemenea, curs va face legătura între Bruxelles și Milano, via Berna. Curs ava opera de trei ori pe săptămână.

European Sleeper este, potrivit sursei citate, una dintre puținele companii independente ce administrează trenuri internaționale de noapte.

Operatorul a transportat 240.000 de pasageri din 2023 în peste 750 de trenuri care leagă Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Dresda și Praga.

O strategie clară de extindere

Din martie, va opera și pe relația Paris – Berlin.

Această nouă rută ce leagă Olanda de Elveția și Italia este o parte integrantă dintr-o strategie de extindere clară.

Ruta este utilă pentru turiști, dar și pentru cei care călătoresc des cu afaceri. Trenul va opri în Cologne, Berna, Brig și Stresa înainte de a ajunge la Milano.

Aceste orașe au conexiuni feroviare rapide, care permit acces facil spre Londra, Hamburg, Zurich, Geneva, Veneția, Roma.