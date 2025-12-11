Prima pagină » Social » Ieșeni în stradă pentru solidaritate cu judecătoarea Moroșanu: Nu e singură, suntem cu ea

Ieșeni în stradă pentru solidaritate cu judecătoarea Moroșanu: Nu e singură, suntem cu ea

Circa 100 de ieșeni au ieșit în stradă, joi seara, pentru a-și manifesta solidaritatea cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care s-a declarat, la rândul său, solidară cu judecătorul Laurențiu Beșu.
Laura Buciu
11 dec. 2025, 19:47, Social

Ieșenii s-au adunat în fața Judecătoriei din Iași pentru a protesta în jurul orei 19.

Ei strigă „Justiție, nu corupție”, „Iașul nu tace, hoția nu ne place” sau „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți”.

Oamenii spun că s-au adunat pentru a-și manifesta solidaritatea cu magistrații Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu și că dacă va fi nevoie vor protesta în fiecare zi.

Ei afirmă că judecătoarea Moroșanu „nu e singură, suntem cu ea”.

Este a doua zi în care au loc proteste în țară, după ce, miercuri, sute de români au protestat în fața Curții de Apel București și în fața Judecătoriei Cluj-Napoca.

