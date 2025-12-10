Documentarul Recorder privind dezvăluirile din justiție scoate oamenii în stradă. România protestează pentru „o justiție independentă”

După dezvăluirile din documentarul Recorder despre justiția românească coruptă de atâția ani, oamenii sunt chemați în stradă miercuri seară, pentru un protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, declară reprezentanții protestului.

Acțiunea începe diseară la ora 19:00, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Evenimentul a fost anunțat pe Facebook, fiind intitulat „Protest pentru o justiție independentă”, după ce marți seară a fost publicat materialul de investigație „Justiție capturată”, realizat de Recorder.

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, mai transmit organizatorii.

Mai mult, aceștia cer, printre altele „schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri, cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”.

„Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, mai spun aceștia.

Ce dezvăluiri a făcut Recorder

Marți seară, Recorder a publicat o investigație despre starea justiției în România, fenomenul prescrierilor și efectele centralizării puterii în mâinile „unor magistrați care coabitează cu politicienii”.

Imediat după publicare, reacțiile în mediul online și inclusiv în rândul reprezentanților justiției, la cererea presei din țară, au început să apară.

În documentar, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi și Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder scoate la iveală dosare în care persoane cu conexiuni politice sau influență economică, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au obținut procese prelungite până au fost prescrise.

Conform informațiilor din investigație, prelungirea lor a fost posibilă prin schimbarea completurilor de judecată de conducerea instanțelor, inclusiv în momentele în care urma să fie pronunțată sentința.