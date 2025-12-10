Prima pagină » Știri externe » Un medic-șef din Austria, concediat după ce i-a spus unui pacient obez că „doar Auschwitz” l-ar putea ajuta să slăbească

O remarcă ofensatoare făcută de un medic la adresa unui pacient obez s-a încheiat cu demiterea acestuia din funcție. Totul s-a întâmplat la un spital din Austria.
Diana Nunuț
10 dec. 2025, 12:56, Social

Un medic-șef din Austria a fost concediat după ce i-a spus unui pacient obez că numai Auschwitz l-ar putea ajuta să slăbească.

Incidentul a avut loc la Spitalul de Stat Horn din Austria Inferioară, iar remarca făcută a fost dezvăluită printr-o scrisoare anonimă.

Potrivit presei austriece, medicul, șef de secție, ar fi spus colegilor în timpul unei ședințe interne despre un pacient supraponderal că „numai Auschwitz ar ajuta aici”, făcând aparent referire la lagărul nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau. Afirmația ofensatoare a medicului-șef a determinat personalul să depună plângeri privind limbajul nazist și hărțuirea, scrie The Jerusalem Post.

Decizia de demitere din funcție a medicului a fost luată imediat ce s-a aflat de situație. Matthias Hofer, șeful departamentului de comunicare al Agenției de Sănătate din Austria Inferioară, a spus că „după anchetele efectuate în conformitate cu legislația muncii, contractul de muncă a fost reziliat cu efect imediat”, scrie publicația austriacă MeinBezirk.

Al doilea incident de acest fel în ultimii doi ani

The Jerusalem Post notează că scandalul este al doilea în doi ani care implică un șef de departament din același spital. În 2023, un alt medic primar de la același spital ar fi spus unui pacient de aproximativ 90 de ani: „Ce vrei? Ai 90 de ani, o să mori”, potrivit unor declarații relatate la momentul respectiv de publicația Kronen Zeitung.

Austria are unele dintre cele mai stricte legi din Europa împotriva renașterii sau glorificării național-socialismului, inclusiv o lege care interzice propaganda nazistă și minimalizarea crimelor naziste.

