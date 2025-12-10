Prima pagină » Social » Cumpărarea unor puțuri de apă deținute de Petrom, posibilă soluție la criza apei din Prahova

Cumpărarea unor puțuri de apă deținute de Petrom, posibilă soluție la criza apei din Prahova

Cumpărarea de către Hidro Prahova a unor puțuri de apă deținute de Petrom în zona Bănești este una dintre soluțiile luate în condiderare de autorități pentru alimentarea alternativă cu apă pentru comunitățile din Câmpina, Poiana Câmpina și Breaza.
Cumpărarea unor puțuri de apă deținute de Petrom, posibilă soluție la criza apei din Prahova
Foto: CJ Prahova
Cosmin Pirv
10 dec. 2025, 13:30, Social

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții OMV Petrom, alături de directorul Hidro Prahova, Andrei Bontic, pentru a analiza o posibilă soluție alternativă de alimentare cu apă pentru comunitățile din Câmpina, Poiana Câmpina și Breaza.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care specialiștii din domeniu au confirmat, fără echivoc, că Barajul Paltinu trebuie să intre în reparații. Președintele CJ Prahova susține că intervenție tehnică este necesară, dar că nu acceptă ca populația să rămână fără apă în acest interval.

În cadrul discuțiilor a fost evaluată posibilitatea ca Hidro Prahova să achiziționeze o parte dintre puțurile de apă deținute de Petrom în zona Bănești.

Forajele ar putea fi conectate la sistemul existent și ar putea deveni o sursă alternativă, menită să crească siguranța alimentării și să asigure continuitatea serviciului public în perioade critice.

Urmează o etapă de analiză tehnică detaliată, care va include verificarea stării puțurilor, evaluarea calității apei, estimarea costurilor și modul de integrare în infrastructura actuală. Decizia finală va fi luată doar după aceste evaluări.

„Determinarea mea este clară. Trebuie să avem soluții funcționale de rezervă. Continuăm să căutăm variante viabile, iar discuția de astăzi cu Petrom reprezintă una dintre ele. Siguranța și calitatea vieții prahovenilor rămân prioritare, iar toate demersurile noastre sunt orientate în această direcție”, a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Gandul
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Cancan
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Data exactă până când vor mai plăti CASS pensionarii care încasează peste 3.000 lei
CSID
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor