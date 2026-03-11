Nicușor Dan anunță ce s-a discutat în CSAT despre situația românilor din Orientul Mijlociu

Declarația a fost făcută la finalul ședinței CSAT.

„Am discutat despre situația românilor din zonă, am avut o expunere a doamnei ministru de externe (…) este una dintre preocupările importante”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele s-a declarat mulțumit de modul în care autoritățile române au intervenit pentru evacuarea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu.

„Până acum au revenit în țară aproximativ 5.700 de români, din care 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități”, a precizat Nicușor Dan.

În ședința CSAT s-a mai discutat despre criza mondială a petrolului și despre solicitarea americanilor privind folosirea bazelor din România pentru unele avioane SUA.