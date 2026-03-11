Prima pagină » Politic » Nicușor Dan anunță ce s-a discutat în CSAT despre situația românilor din Orientul Mijlociu

Nicușor Dan anunță ce s-a discutat în CSAT despre situația românilor din Orientul Mijlociu

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri ce s-a discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre situația românilor din Orientul Mijlociu.
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 13:41, Politic

Declarația a fost făcută la finalul ședinței CSAT.

„Am discutat despre situația românilor din zonă, am avut o expunere a doamnei ministru de externe (…) este una dintre preocupările importante”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele s-a declarat mulțumit de modul în care autoritățile române au intervenit pentru evacuarea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu.

„Până acum au revenit în țară aproximativ 5.700 de români, din care 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități”, a precizat Nicușor Dan.

În ședința CSAT s-a mai discutat despre criza mondială a petrolului și despre solicitarea americanilor privind folosirea bazelor din România pentru unele avioane SUA.

