Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va da explicații în cadrul comisiei de politică externă din Camera Deputaților, în ceea ce privește repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Audierile în comisie încep la 13.30
Laura Buciu
11 mart. 2026, 12:40, Politic

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi trebuit să fie prezentă de la ora 12.00 la audierile din Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu.

Țoiu nu a putut ajunge la ora 12.00, întrucât este membru în CSAT, iar la acea oră ședința era în desfășurare.

Astfel, audierile vor începe la ora 13.30.

Situația repatrierii cetățenilor români din Orientul Mijlociu a generat schimburi de replici în interiorul coaliției de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut că este necesară clarificarea urgentă a modului în care a fost gestionat procesul de repatriere, afirmând că este în joc credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Premierul Ilie Bolojan ar fi respins însă propunerea, afirmând că „nu este momentul” pentru o astfel de verificare.

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministrul de Externe, Oana Țoiu, este dispusă să ofere explicații publice.

Grindeanu a replicat că, în opinia sa, există riscul ca subiectul să fie „îngropat”, adăugând că ministrul de Externe va fi audiat oricum în Parlament.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi apreciat că explicațiile oferite de ministrul de Externe într-o conferință de presă anterioară au fost „neconvingătoare” și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Dominic Fritz a argumentat însă că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere. Întrebat când ar trebui discutat subiectul, Fritz ar fi răspuns: „Acum este război”.

Grindeanu a insistat că tocmai contextul actual impune verificări suplimentare. Potrivit surselor MEDIAFAX, el ar fi afirmat că trebuie garantat că nu există abuzuri în procesul de repatriere și că toți cetățenii români sunt tratați egal.

„Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa”, ar fi spus Grindeanu în finalul discuției.

