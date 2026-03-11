Ministrul de Externe Oana Țoiu recunoaște o „comunicare paralelă” în cazul repatrierii fiicei lui Victor Ponta

Irina Ponta, fiica de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu, a fost chemată la Consulat și inițial i s-a spus că va zbura spre București, după care îi s-a spus că nu va mai putea urca în zborul de repartriere. Întrebată cine a decis acest lucru și cine a chemat-o pe fată la Consulat, ministrul Oana Țoiu a spus că „fiecare minor are dreptul la sprijin, are dreptul la suport consular” și a vorbit despre o „comunicare paralelă”.

„În ceea ce privește această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale și asta a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătățite. Evident că după ce se termină această criză, o să avem un plan foarte clar de evaluare, de discuție, ce putem îmbunătății. Dar repet acest lucru, pentru că este foarte, foarte important. În această uriașă criză, ca și presiune de cereri de sprijin ale cetățelor față de capacitatea de a răspunde, este extrem de important pentru statul român să respecte regulile pe care le-a comunicat public”, a spus Țoiu înainte de audierile din Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților.

Oana Țoiu a mai spus că un cetățean care s-a înscris pe un canal public trebuie să aibă acces la informații, „exact la fel cum are cineva care sună pe un telefon paralel”: „Să poată să fie contactate grupurile vulnerabile în ordinea vulnerabilităților, în ordinea bazată pe înscrieri reformale, pe mail, pe formulare reformale, să nu existe fiul scurt în care cineva să aibă acces privilegiat la informații”.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va da explicații în cadrul comisiei de politică externă din Camera Deputaților, în ceea ce privește repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Audierile în comisie încep la 13.30

Avocatul Adrian Cuculis a înregistrat un denunț pe numele ministrei de Externe Oana Țoiu, pe care o acuză de abuz în serviciu în legătură cu repatrierea românilor aflați în Dubai. Pentru că trebuie percheziționate dispozitivele ministrului, s-a cerut ridicarea imunității.