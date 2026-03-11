Oana Țoiu: O să avem și mâine seară un zbor de evacuare

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că joi este planificat un nou zbor din Orientul Mijlociu. „O să avem și mâine seară un zbor de evacuare prin mecanismul RESCUE”, a declarat miercuri Oana Țoiu.

Ministra de Externe a precizat că va fi un zbor de evacuare dedicat ultimeilor cetățeni care sunt în categoriile vulnerabile din spațiile Abu Dhabi, Dubai și Oman. Cota alocată pentru acest zbor de evacuare este de 130 de locuri. „În acest moment colegii din echipele consulare din spațiile respective contactează pe cei care s-au înscris pe platformele formale anunțate de Ministerul Afacerilor Externe cu detalii privind acest grad de vulnerabilitate”.

Copii, minorii, în special minorii de vârste mici rămân prioritate în ceea ce privește cazurile medicale, a declarat Oana Țoiu. „Mai avem un număr limitat de cazuri medicale care n-au fost incluse în zborurile anterioare. Sigur, în continuare continuă numărul de sesizări, semnalări și cereri de asistență consulară, mai ales că Dubai este și un punct de tranzit pentru o bună parte din cetățenii care se întorc din Asia și caută un zbor înapoi spre casă”, a mai spus șefa MAE.