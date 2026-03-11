Mii de oameni evacuați dintr-un cunoscut oraș german, după descoperirea unei bombe de 250 kilograme din al Doilea Război Mondial

Aproximativ 18.000 de oameni din orașul german Dresda vor trebui să-și părăsească locuințele miercuri, până la ora 9 dimineața, după ce o bombă din al Doilea Război Mondial a fost descoperită în apropierea fostului pod Carola, care s-a prăbușit în râul Elba în 2024.

Potrivit BBC, bomba neexplodată este de origine britanică și cântărește 250 de kilograme.

Poliția locală a anunțat, miercuri, faptul că zona de evacuare a fost izolată, iar în momentul în care nu mai sunt persoane în zonă, poate începe operațiunea de dezamorsare a bombei.

Autoritățile pun la dispoziție cazare de urgență la Centrul Expozițional din Dresda pentru persoanele afectate de această evacuare, iar autobuze și tramvaie suplimentare vor circula către această locație.

Cea mai mare evacuare din Dresda de la al Doilea Război Mondial încoace

Pompierii din Dresda afirmă că aceasta este cea mai mare evacuare din istoria orașului pentru un astfel de incident.

Potrivit DPA, zona de evacuare acoperă un perimetru de 1.000 de metri în jurul locului descoperirii bombei și include repere importante ale orașului, precum biserica Frauenkirche și opera Semperoper.

Informația vine după ce alte patru bombe au fost găsite în timpul lucrărilor de demolare a podului Carola.

Dresda a fost atacată de aviația britanică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în februarie 1945. În zilele care au urmat, britanicii și aliații americani au aruncat aproape 4.000 de tone de bombe în timpul atacului asupra orașului.