La Castelul Huniade din Timișoara au fost găsite, marți, grenade dar și muniții datând din cel de-Al Doilea Război Mondial. Pompierii ISU Timiș au intervenit la fața locului.
Grenade și muniții din Al doilea Război Mondial, găsite la Castelul Huniade din Timișoara
Sursă foto: Alexandru Hreniuc / Mediafax Foto. Arhivă, anul 2009
27 ian. 2026, 16:47, Social

Marți după-amiază, pompierii ISU Timiș au fost solicitați pentru o intervenție pirotehnică la Castelul Huniade din Timișoara.

„La sosirea echipajului pirotehnic la fața locului, au fost identificate 7 grenade de mână defensive inerte (fără încărcătură) și 7 elemente de muniție, toate din cel de-al doilea Război Mondial”, se arată în comunicatul transmis de pompieri.

Potrivit sursei citate, muniția a fost identificată în urma unor săpături arheologice din castel.

Muniția neexplodată a fost ridicată și transportată în siguranță, în vederea distrugerii ulterioare a acesteia.

