Grenade și muniții din Al doilea Război Mondial, găsite la Castelul Huniade din Timișoara

Marți după-amiază, pompierii ISU Timiș au fost solicitați pentru o intervenție pirotehnică la Castelul Huniade din Timișoara.

„La sosirea echipajului pirotehnic la fața locului, au fost identificate 7 grenade de mână defensive inerte (fără încărcătură) și 7 elemente de muniție, toate din cel de-al doilea Război Mondial”, se arată în comunicatul transmis de pompieri.

Potrivit sursei citate, muniția a fost identificată în urma unor săpături arheologice din castel.

Muniția neexplodată a fost ridicată și transportată în siguranță, în vederea distrugerii ulterioare a acesteia.