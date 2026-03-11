Prima pagină » Politic » SRI menține nivelul de alertă teroristă la albastru-precaut

Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România și menține nivelul la albastru-precaut.
Laura Buciu
11 mart. 2026, 14:02, Politic

SRI a transmis miercuri că, în urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, nu se impune, în acest moment, ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.

„În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României”, transmite SRI.

Potrivit sursei, SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

„Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist”, arată SRI într-un comunicat de presă.

 

