Alertă la Casa Albă după ce o mașină s-a izbit de o poartă a complexului în care se află președintele SUA

O mașină s-a izbit miercuri de o poartă a Casei Albe. În urma incidentului a fost ridicat nivelul de alertă. Autoritățile au blocat străzile din jurul clădirii în care stă președintele SUA.
Sursă foto: X
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 14:29, Știri externe

Străzile din jurul Casei Albe au fost blocate după ce o mașină s-a izbit de o poartă de securitate miercuri dimineață, anunță extra.ie.

Șoferul a fost reținut la fața locului și este interogat de Serviciul Secret al SUA.

Potrivit sursei menționate, vehiculul a lovit porțile la intersecția dintre Connecticut Avenue și H Street, în perimetrul nordic al Casei Albe.

Nu sunt răniți, dar autoritățile au decis să închidă străzile din zonp, provocând ambuteiaje chiar înainte de ora locală 7:00.

Incidentul s-a produs într-un moment de alertă privitoare la securitatea în SUA, ca urmare a războiului împotriva Iranului.

Sâmbătă, doi presupuși teroriști au aruncat dispozitive explozive improvizate în timpul unui protest în fața reședinței primarului din New York.

