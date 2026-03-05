Sala de bal propusă de Trump la Casa Albă este prea mare. Ar putea afecta imaginea clădirii istorice

David Scott Parker, membru al American Institute of Architects și specialist în conservarea clădirilor istorice, consideră că dimensiunea proiectului propus este exagerată. Potrivit planurilor, noua construcție ar avea aproximativ 90.000 de metri pătrați. Din aceștia, sala de bal propriu-zisă ar ocupa aproximativ 22.000 de metri pătrați, mai scrie AP.

Parker susține că, pentru cei 1.000 de invitați pe care Trump spune că îi va putea găzdui sala, ar fi suficient un spațiu de aproape 15.000 de metri pătrați. Acest lucru ar face proiectul actual cu aproape 50% mai mare decât ar fi necesar.

Critici privind impactul asupra clădirii istorice

Criticii proiectului avertizează că noua construcție ar putea modifica echilibrul arhitectural al complexului prezidențial. Planul este controversat și din cauza faptului că ar avea aproape dublul dimensiunii clădirii principale a Casei Albe. Aceasta are în prezent aproximativ 55.000 de metri pătrați.

Arhitecții mai spun că noua structură ar putea afecta chiar și perspectiva istorică dintre Casa Albă și Capitoliul SUA. Acesta este un aliniament urban conceput încă din secolul al XVIII-lea de arhitectul francez Pierre L’Enfant, cel care a proiectat planul orașului Washington.

Proiectul a primit deja unele aprobări, demolarea East Wing a stârnit reacții

Construcția sălii de bal a fost aprobată anterior de United States Commission of Fine Arts. Proiectul urmează să fie analizat și de National Capital Planning Commission. Autoritățile trebuie să decidă dacă execuția poate continua în forma actuală. Pentru a face loc noii construcții, administrația Trump a demolat anul trecut aripa estică (East Wing) a complexului prezidențial.

Lucrările subterane pentru pregătirea terenului sunt deja în desfășurare. Construcția de la suprafață ar putea începe cel mai devreme în aprilie. Trump a argumentat că sala de bal este necesară pentru organizarea recepțiilor oficiale fără a mai fi nevoie de instalarea unor corturi temporare pe peluza Casei Albe.

Dezbaterea din jurul proiectului de la Casa Albă

Organizații dedicate conservării patrimoniului, precum National Trust for Historic Preservation, au încercat să blocheze temporar proiectul în instanță până la consultarea publică și aprobarea Congresului. Cererea a fost însă respinsă de un judecător federal, iar organizația a anunțat că intenționează să continue demersurile legale.

Între timp, mii de comentarii publice au fost trimise autorităților federale. Multe dintre ele critică dimensiunea și impactul proiectului asupra simbolului arhitectural al Statelor Unite.