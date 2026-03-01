Războiul din Orientul Mijlociu produce efecte la București: „Neinspirată idee să ataci Iranul când președintele nostru se odihnește”

Social democratul Mihai Fifor a criticat poziția României în privința crizei din Orientul Mijlociu.

„Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când președintele nostru se odihnește. Chiar așa…puțină decență? Dincolo de asta, domnule președinte, cu tot respectul… de cetățenii români blocați în țările din Golf știm ceva? Câți sunt? Unde sunt? Sunt în siguranță? A luat cineva legătura cu ei? Avem un plan clar de evacuare sau așteptăm să se redeschidă aeroporturile de la sine? Mâine, că e luni, vreun CSAT, ceva? Vreo declarație? Vreo conferință de presă? Ceva?”, a comentat Fifor.

Social democratul i-a mai criticat pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul de externe, Oana Țoiu.

„Pe nea Ilie l-am zărit într-o poză la masa doamnei Țoiu. Poza aia, știți dumneavoastră…Ilie, fă-te că muncești. Revin, însă. De cetățenii români blocați în Golf ne spune și nouă cineva ceva? Care e strategia de evacuare? Când? Cum? Cine coordonează? Că ne sună oamenii disperați și nu prea știm ce să le spunem. Hai, Happy Mărțisor și scuze de deranj duminica! Promit că nu se mai repetă”, a fost concluzia lui Mihai Fifor.

Mai mulți români aflați în Orientul Mijlociu au susținut că nu au primit asistență din partea membrilor ambasadelor și consulatelor românești. La nivelul MAE a fost înființată o celulă de criză care monitorizează situația.