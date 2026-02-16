Horga (PNL): PSD blochează reformele în sănătate și introduce privilegii pentru conducerea spitalelor

Senatorul PNL Gabriela Horga a criticat, luni, acțiunile PSD în Parlament, afirmând că social-democrații blochează reformele în sistemul sanitar și introduce privilegii pentru conducerea spitalelor de stat, în loc să reducă cheltuielile publice și să modernizeze serviciile publice.

„În fiecare zi, PSD demonstrează, prin fapte, că se opune reformelor și reducerii cheltuielilor publice. Recent, în Comisia de Sănătate a Senatului, PSD a introdus un pachet de amendamente care majorează salariile conducerii spitalelor de stat față de restul personalului, oferă patru zile libere plătite în plus pe lună pentru membrii comitetelor directoare și stabilește ca remunerația netă a managerilor să fie cu 20% peste cel mai mare salariu din spital, iar a membrilor comitetului cu 15% peste cel mai mare salariu din unitate”, a declarat Gabriela Horga.

Senatorul a precizat că aceste măsuri vin într-un proiect de lege care ar fi trebuit să reformeze sistemul sanitar și să elimine cheltuielile nejustificate: Legea de aprobare a OUG nr. 84/2025.

„Acesta este modul în care PSD – în loc să reducă cheltuielile și să modernizeze serviciile publice, așa cum s-a angajat prin programul de guvernare – creează excepții, privilegii și ‘categorii speciale’. Concluzia e una simplă: o lege de reformă este modificată în Parlament până ajunge o lege cu privilegii pentru cei din conducerea spitalelor. Stoparea privilegiilor este motivul pentru care PSD se opune cu toată forța reformelor în administrație”, a subliniat Horga.

Senatorul liberal a adăugat că acest model de acțiune nu este singular.

„PSD a acționat identic și în alte situații. De exemplu, în companiile din subordinea Ministerului Transporturilor continuă să se majoreze indemnizații cu zeci de mii de lei, cu acordul conducerii ministerului, iar la Ministerul Agriculturii se mimează reforma și restructurarea instituției”, a concluzionat Gabriela Horga.