Declarațiile lui Trump despre trupele NATO în Afganistan stârnesc critici din partea politicienilor britanici. Starmer: Cu siguranță mi-aș cere scuze

Președintele american Donald Trump a pus din nou sub semnul întrebării dacă aliații NATO „ar fi acolo” dacă Statele Unite „ar avea vreodată nevoie de ei”. Într-o intervenție la Fox News joi, Trump a spus trupele alianței „au rămas puțin în spate” față de linia frontului din Afganistan.

Declarațiile lui Trump au provocat comentarii dure din Marea Britanie, aliat al SUA.

Deși Statele Unite au pierdut de departe cele mai multe soldați dintre toate țările NATO din Afganistan, unele țări europene au pierdut aproape la fel de multe trupe în termeni relativi, notează CNN.

În jur de 3.500 de soldați aliați au murit în conflict, dintre care 2.456 erau americani.

Critici din Mare Britanie

Vineri, premierul britanic Keir Starmer a criticat dur comentariile „insultătoare și sincer îngrozitoare” făcute de Trump. Starmer a sugerat inclusiv ca președintele SUA să-și ceară scuze pentru remarcile sale. De menționat aici este faptul că Marea Britanie a trimis soldați în Afganistan în decursul celor două decenii. 457 de soldați britanici și-au pierdut viața acolo.

„Nu mă surprinde că au rănit atât de profund pe cei dragi ai celor care au fost uciși sau răniți. Dacă aș fi greșit în felul acesta sau aș fi rostit acele cuvinte, cu siguranță mi-aș cere scuze”, a spus Starmer.

Și Prințul Harry, care a fost detașat de două ori în Afganistan, a reacționat la declarațiile lui Trump.

„Aceste sacrificii merită să fie menționate cu sinceritate și respect, întrucât rămânem cu toții uniți și loiali apărării diplomației și păcii”, a declarat Prințul Harry într-o declarație furnizată vineri de purtătorul său de cuvânt, potrivit CNN.

Și secretarul britanic al Apărării, John Healey, s-a declarat indignat de afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă.

„Articolul 5 al NATO a fost declanșat o singură dată. Marea Britanie și aliații NATO au răspuns apelului SUA. Și peste 450 de soldați britanici și-au pierdut viața în Afganistan. Acei soldați britanici ar trebui să fie amintiți pentru ceea ce au fost: eroi care și-au dat viața în slujba națiunii noastre”, a spus Healey.

Articolul 5 al Tratatului NATO, invocat o singură dată

Articolul 5 al Tratatului NATO, care stipulează că un atac asupra unui membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor, a fost invocat o singură dată în istorie, în 2001, de către SUA, în urma evenimentelor 9/11.

După acest eveniment major, timp de două decenii, aliații NATO și alte țări partenere au luptat alături de trupele americane în Afganistan, sacrificiu pe care Trump l-a minimizat în mod constant.