Trump atacă din nou aliații NATO: Trupele „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan

În cel mai recent atac al său la adresa aliaților NATO, Trump a afirmat că trupele europene „au rămas în afara liniei frontului” în Afganistan.

Joi, într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că „nu este sigur” că NATO ar trece „testul suprem” de a apăra SUA în cazul unei amenințări.

„Am spus întotdeauna: vor fi acolo dacă vom avea vreodată nevoie de ei? Acesta este testul suprem, și nu sunt sigur de asta. Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște soldați în Afganistan… și au făcut-o, dar au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului”, a fost comentariul lui Trump, potrivit The Guardian.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite „au fost foarte bune cu Europa și cu multe alte țări” și a subliniat că „trebuie să fie o relație reciprocă”.

Tot în această săptămână, Trump a pus la îndoială sprijinul aliaților pentru SUA în vremuri de nevoie.

„Știu că vom veni în ajutorul [NATO], dar mă întreb dacă ei vor veni în ajutorul nostru”, a declarat el înainte de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Articolul 5 din Tratatul NATO și bilanțul soldaților non-americani care au murit în Afganistan

Articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui membru al Alianței este considerat un atac colectiv, a fost activat o singură dată. Acesta a fost invocat de Statele Unite, după atacurile teroriste din 11 septembrie, când statele membre au trimis mii de soldați în Afganistan.

În total, 3.486 de soldați NATO au murit în Afganistan în cele două decenii de conflict. Din acest număr, 2.461 erau membri ai armatei americane.

În total, peste 32.000 de militari români au participat la operaţiile desfăşurate în Afganistan. Acolo, 27 dintre ei și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost răniți.