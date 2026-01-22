Prima pagină » Știri externe » Trump atacă din nou aliații NATO: Trupele „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan

Trump atacă din nou aliații NATO: Trupele „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan

Donald Trump a făcut o serie de afirmații jignitoare la adresa aliaților NATO, spunând că trupele din țările aliate „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan, în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor.
Trump atacă din nou aliații NATO: Trupele „au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului” în timpul luptelor din Afganistan
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 22:50, Știri externe

În cel mai recent atac al său la adresa aliaților NATO, Trump a afirmat că trupele europene „au rămas în afara liniei frontului” în Afganistan.

Joi, într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că „nu este sigur” că NATO ar trece „testul suprem” de a apăra SUA în cazul unei amenințări.

„Am spus întotdeauna: vor fi acolo dacă vom avea vreodată nevoie de ei? Acesta este testul suprem, și nu sunt sigur de asta. Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște soldați în Afganistan… și au făcut-o, dar au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului”, a fost comentariul lui Trump, potrivit The Guardian.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite „au fost foarte bune cu Europa și cu multe alte țări” și a subliniat că „trebuie să fie o relație reciprocă”.

Tot în această săptămână, Trump a pus la îndoială sprijinul aliaților pentru SUA în vremuri de nevoie.

„Știu că vom veni în ajutorul [NATO], dar mă întreb dacă ei vor veni în ajutorul nostru”, a declarat el înainte de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Articolul 5 din Tratatul NATO și bilanțul soldaților non-americani care au murit în Afganistan

Articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui membru al Alianței este considerat un atac colectiv, a fost activat o singură dată. Acesta a fost invocat de Statele Unite, după atacurile teroriste din 11 septembrie, când statele membre au trimis mii de soldați în Afganistan.

În total, 3.486 de soldați NATO au murit în Afganistan în cele două decenii de conflict. Din acest număr, 2.461 erau membri ai armatei americane.

În total, peste 32.000 de militari români au participat la operaţiile desfăşurate în Afganistan. Acolo, 27 dintre ei și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost răniți.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor