Un senator republican cere retragerea trupelor SUA din Spania pentru că nu susține războiul împotriva Iranului

Senatorul republican Lindsey Graham a cerut ca „bazele aeriene și avioanele” Statelor Unite și ale aliaților lor să fie mutate din Spania pentru că Madridul nu a susținut campania militară americană împotriva Iranului.

„Vreau ca bazele noastre și bazele aeriene să plece din Spania”, a declarat Graham, senator republican din Carolina de Sud, într-un interviu acordat luni postului Fox News, citat de EFE, în care a cerut și aliaților din NATO să adopte măsuri similare.

Potrivit acestuia, toate avioanele americane și cele ale aliaților „ar trebui să plece din Spania”, deoarece, în opinia sa, Madridul s-a opus participării la operațiunile menite să „răstoarne regimul” din Iran. Declarațiile au fost făcute în timp ce senatorul analiza primele zece zile ale campaniei militare americane pe teritoriul iranian.

Tensiuni între SUA și Spania

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe comerțul cu Spania și că ar putea impune un embargo comercial, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să autorizeze utilizarea bazelor militare de la Baza navală Rota și Baza aeriană Morón pentru operațiuni militare împotriva Teheranului.

„Spania nu are absolut nimic de care să avem nevoie, în afară de oameni extraordinari. Au oameni extraordinari, dar le lipsește o conducere puternică”, a declarat Trump.

La rândul său, premierul spaniol Pedro Sánchez a calificat operațiunile împotriva Iranului drept o „greșeală”, avertizând că acestea ar putea avea consecințe importante.

Spania găzduiește mai multe instalații utilizate de Statele Unite și NATO în cadrul arhitecturii de apărare din Mediterana. Printre cele mai importante se numără baza navală de la Rota și baza aeriană de la Morón, puncte strategice pentru operațiuni militare, logistice și pentru desfășurarea rapidă de forțe ale Alianței în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.