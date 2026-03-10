Trump amenință Iranul: „Veți fi loviți de 20 de ori mai tare dacă blocați Strâmtoarea Ormuz”

Președintele american a scris pe Truth că blocarea Strâmtorii Ormuz ar atrage represalii masive din partea SUA. Trump a descris gestul drept „un cadou pentru China și toate națiunile care exploatează intens Ormuz”.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a exclus categoric negocierile cu Washington. El a declarat pentru PBS News că Iranul este pregătit să continue atacurile cu rachete, citează ANSA.

„Vom continua atât timp cât va fi necesar”, a spus Araghchi.

Declarația vine după ce Trump afirmase că războiul cu Iranul se va termina „foarte curând”. Pasdaranul a transmis și el un mesaj ferm: Iranul va decide când se încheie conflictul.

Noi atacuri iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite

Raidurile Teheranului continuă în regiune. Un nou atac iranian a vizat Emiratele Arabe Unite în noaptea de luni spre marți. Apărarea aeriană a fost activată împotriva amenințărilor cu rachete și drone.

Situația din Golf rămâne extrem de incertă. Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare escaladarea.

Australia trimite rachete și avioane în Golf

Canberra a decis să se implice militar în regiune. Australia va trimite un avion de supraveghere, rachete aer-aer și personal de sprijin în Orientul Mijlociu. Decizia reflectă îngrijorarea crescândă a aliaților occidentali față de evoluția conflictului.

Prețul petrolului rămâne un barometru al tensiunilor. WTI și Brent au scăzut sub 90 de dolari după închiderea bursei, pe fondul incertitudinilor legate de războiul Iran-SUA 2026.