NATO a amplasat Patriot în sudul Turciei, după atacurile iraniene

Ministerul Apărării din Turcia anunță că un sistem NATO de apărare antirachetă Patriot a fost desfășurat în Malatya, ca parte a unor măsuri sporite de apărare aeriană și antirachetă pe fondul creșterii tensiunilor regionale.

Baza radar NATO Kurecik, care furnizează date vitale pentru alianță și a ajutat la identificarea a două rachete balistice iraniene care se îndreptau spre Turcia, se află în Malatya.

Ministerul Apărării Naționale din Turcia a declarat că sistemul este pregătit pentru funcționare, menit să ajute la protejarea spațiului aerian turc.

Ankara a declarat că se coordonează îndeaproape cu NATO și țările aliate și va continua să monitorizeze evoluțiile, depunând eforturi pentru stabilitatea regională.

Două rachete iraniene au vizat Turcia în ultimele zile. Cele două rachete au fost contracarate de amplasamentele NATO.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a îndemnat Teheranul să se abțină de la orice acțiuni care „aruncă o umbră asupra relațiilor noastre de vecinătate și fraternitate vechi de o mie de ani”, afirmând că acesta continuă să ia „măsuri extrem de greșite și provocatoare” în ciuda „avertismentelor sincere” din partea Ankarei.