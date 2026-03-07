„Probabil nu va reuși...” Ce avertismente transmit serviciile secrete ale SUA în războiul din Iran

Un raport clasificat al Consiliului Național de Informații a constatat că, în cazul unui atac la scară largă asupra Iranului lansat de Statele Unite, totul ar fi „puțin probabil să înlăture establishmentul militar și clerical bine înrădăcinat al republicii islamice”.

Este o evaluare care dă de gândit, în contextul în care administrația Trump ridică spectrul unei campanii militare extinse care, potrivit oficialilor, „abia a început”, notează Washington Post.

Concluziile, confirmate pentru The Washington Post de trei persoane familiarizate cu conținutul raportului, ridică semne de întrebare cu privire la planul declarat al președintelui Donald Trump de a „curăța” structura de conducere a Iranului și de a instala un conducător ales de el.

Raportul, dat cu o săptămână înainte de atac, prezintă mai multe scenarii

Raportul, finalizat cu aproximativ o săptămână înainte ca Statele Unite și Israelul să inițieze războiul pe 28 februarie, a prezentat scenarii de succesiune care decurg fie dintr-o campanie strict adaptată împotriva liderilor iranieni, fie dintr-un atac mai amplu împotriva conducerii și instituțiilor guvernamentale ale țării, au declarat persoane familiarizate cu concluziile acestuia.

„Este puțin probabil ca Opoziția să preia puterea la Teheran”

În ambele cazuri, serviciile de informații au concluzionat că establishmentul clerical și militar al Iranului ar răspunde la uciderea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei urmând protocoale menite să păstreze continuitatea puterii, au spus aceste persoane.

Perspectiva ca opoziția fragmentată a Iranului să preia controlul asupra țării a fost descrisă ca „puțin probabilă”, au spus persoanele care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta un raport clasificat.

Consiliul Național de Informații (NIC) este compus din analiști veterani care elaborează evaluări clasificate menite să reprezinte înțelepciunea colectivă a celor 18 agenții de informații din Washington.

Casa Albă nu a precizat dacă președintele a fost informat cu privire la această evaluare înainte de a aproba operațiunea militară, care s-a extins rapid spre est, incluzând războiul submarin în Oceanul Indian, și spre vest, pentru a contracara confruntările cu rachete în apropierea Turciei, membră NATO.

„Președintele Trump și administrația sa au prezentat în mod clar obiectivele operațiunii Epic Fury: distrugerea rachetelor balistice și a capacității de producție a Iranului, demolarea marinei sale, eliminarea capacității sale de a înarma proxy-uri și împiedicarea obținerii vreodată a unei arme nucleare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat. „Regimul iranian este complet zdrobit”, au spus.

Spionii au dubii în privința campaniei SUA în Iran

Îndoielile agențiilor de spionaj americane cu privire la preluarea puterii de către opoziția iraniană au fost menționate în New York Times și Wall Street Journal.

Implicarea NIC și analizele sale privind potențialele rezultate ale ofensivelor la scară mică și mare nu au fost raportate anterior.

Suzanne Maloney, specialistă în Iran și vicepreședintă a Brookings Institution, a declarat că previziunea NIC privind rezistența instituțiilor iraniene se bazează pe cunoștințele riguroase ale acesteia despre republica islamică.

„Pare a fi o evaluare foarte bine documentată a sistemului iranian și a instituțiilor și proceselor care au fost stabilite de-a lungul multor ani”, a afirmat ea.

Nu pare că raportul serviciilor secrete a examinat alte scenarii posibile, inclusiv trimiterea de trupe terestre americane în Iran sau înarmarea etnicilor kurzi din țară pentru a incita la rebeliune. Nu s-a putut stabili dacă campania la scară largă examinată în documentul clasificat este identică cu operațiunile aflate în curs de desfășurare.

Procesul de succesiune iranian anticipat în raport se desfășoară în prezent, dar sub presiunea campaniei intensive de bombardamente aeriene și maritime a SUA și Israelului.

Înlocuirea liderului suprem revine puternicului corp clerical al Iranului, Adunarea Experților. Dar membrii Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și alți membri ai instituțiilor de securitate ale țării joacă, de asemenea, un rol influent.

Au existat speculații intense că adunarea îl va numi pe fiul defunctului lider suprem, Mojtaba Khamenei, dar nu s-a făcut niciun anunț oficial. IRGC a susținut candidatura lui Khamanei, dar s-a lovit de rezistența altor factori de decizie, printre care Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat un oficial occidental din domeniul securității.

Donald Trump cere „capitulare necondiționată”. Dar nu sunt semne ale unei revolte populare în Iran

Pe măsură ce războiul intră în a doua săptămână, Trump continuă să ceară „CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ” a Iranului, așa cum a afirmat într-o postare pe Truth Social, și a sugerat că ar trebui să aibă un rol în alegerea următorului lider al țării.

Trump a declarat jurnaliștilor că tânărul Khamenei este „incompetent” și „neserios” și că nu dorește ca liderii iranieni să se limiteze la „reconstruirea” infrastructurii nucleare și balistice a țării.

„Vrem ca ei să aibă un lider bun. Avem câteva persoane care cred că ar face o treabă bună”, a declarat el pentru NBC News.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a respins ideea că Trump va juca vreun rol în numirea următorului lider al Iranului.

„Soarta dragului Iran, care este mai prețioasă decât viața, va fi determinată exclusiv de mândra națiune iraniană, nu de banda lui [Jeffrey] Epstein”, a declarat Ghalibaf pe X, referindu-se la defunctul infractor sexual care a fost prieten apropiat cu Trump timp de mai mulți ani, înainte ca cei doi să se certe.

„Sistemul din Iran domină țara”

Oficialii actuali și foști ai SUA spun că, cel puțin până acum, nu văd semne ale unei revolte populare în masă în Iran sau ale unor fisuri semnificative în cadrul guvernului sau al forțelor de securitate care să ducă la un nou regim.

Forțele de securitate iraniene au ucis mii de protestatari în timpul demonstrațiilor din ianuarie, alimentate de economia dezastruoasă a țării. Recomandarea lui Trump către poporul iranian a fost să rămână în adăposturi până la încheierea campaniei de bombardamente americane-israeliene.

Având în vedere că establishmentul clerical și militar iranian deține în continuare controlul, experții afirmă că capacitatea lui Trump de a dicta rezultatele politice este limitată.

„A se supune lui Trump ar însemna să renunțe la tot ceea ce reprezintă”, a declarat Holly Dagres, cercetător principal la Washington Institute for Near East Policy. „Eșaloanele superioare ale establishmentului clerical sunt ideologice, iar modul lor de operare este să reziste imperialismului american.”

Trump ar putea juca rolul de „făcător de regi” dacă regimul s-ar prăbuși, dar raportul NIC nu consideră că puterea establishmentului este fragilă.

„Nu există nicio altă forță în Iran care să poată face față puterii rămase a regimului”, a afirmat Maloney, de la Brookings Institution.

„Chiar dacă nu sunt capabili să-și exercite această putere în mod eficient asupra vecinilor lor, cu siguranță pot domina în interiorul țării.”