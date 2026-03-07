Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Armata israeliană lansează o nouă serie de atacuri în Iran / Nou mesaj de la Trump: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!”

Cum au ajuns petrolierele altor state să pretindă că sunt ale Chinei sau musulmane ca să nu fie bombardate de Iran

The Financial Times dezvăluie că mai mult de 10 nave petroliere, prinse în Strâmtoarea Ormuz, în mijlocul războiului, declară că sunt ale Chinei ca să nu fie bombardate de Iran. Strâmtoarea Ormuz este controlată de republica islamică.

Cel puțin 10 nave și-au schimbat mesajele transponderului, aparent în încercarea de a evita să devină ținte, dezvăluie Financial Times.

Un grup de nave blocate în Golf au ajuns să adopte o strategie inedită pentru a evita atacul: schimbarea mesajelor transponderelor pentru a se declara chineze.

Nou mesaj de la Trump: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, în urmă cu puțin timp, pe Truth Social, că Statele Unite vor lovi astăzi Iranul foarte puternic. Liderul american consideră că Iranul “s-a predat” vecinilor din Orientul Mijlociu, după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian a anuțat că Iranul nu va mai lovi statele vecine decât dacă statul islamic va fi lovit de acestea.

„Iranul, care este bătut măr, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promițând că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neîncetat al SUA și Israelului.

Industria transportului aerian de marfă are mari probleme

Industria transportului aerian de marfă, în valoare de 8 trilioane de dolari are mari probleme. Peste 12% din volumele globale de transport aerian de marfă trec prin Orient, scrie Foreign Policy

Multe dintre țările din Orientul Mijlociu au încă spațiile aeriene închise, inclusiv Iran, Irak, Israel și Qatar. Unele, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au început să-și deschidă parțial spațiile aeriene, dar sunt departe de a funcționa la capacitate normală. Companiile aeriene au anulat peste 18.000 de zboruri către o regiune care a devenit un nod central în industria transportului aerian global.

Armata israeliană lansează o nouă serie de atacuri în Iran

Armata israeliană a anunțat că lansează o nouă serie de atacuri în Iran, relatează Sky News.

Într-o postare pe Telegram, IDF afirmă că „a început o serie amplă de atacuri asupra infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran și Isfahan”.

Emirates suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai

Compania aeriană Emirates suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai până la o nouă notificare. Pasagerii sunt sfătuiți să nu meargă la aeroport.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută și nu va fi compromisă”, afirmă Emirates, într-o postare pe X.

Emirates a operat servicii limitate din Dubai și Abu Dhabi prin coridoare aeriene sigure.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. ⚠️Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

De asemenea, Aeroportul Internațional Dubai și-a suspendat operațiunile.

„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine

Într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, anunță că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări. Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului”, spune Masoud Pezeshkian.

Surse: După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel

SUA dețin informații care indică faptul că Beijingul s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete, relatează CNN , citând surse.

SUA dețin, de asemenea, informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.

Fox News: Statele Unite se pregătesc să trimită în Orientul Mijlociu al treilea grup de atac cu portavioane

Statele Unite se pregătesc să trimită în Orientul Mijlociu un al treilea grup de atac cu portavioane, condus de portavionul USS George H.W. Bush, potrivit canalului de televiziune Fox News.

NBC News: Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran

Președintele american Donald Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran, însă nu privind o invazie, ci mai degrabă pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice, potrivit unor surse citate de NBC News.

Președintele american a purtat discuții despre această idee cu oficiali republicani din afara Casei Albe, prezentând în același timp viziunea sa pentru un Iran postbelic în care uraniul iranian este în siguranță.

Sursele au mai afirmat pentru NBC News, că Trump nu a luat nicio decizie și nu a dat niciun ordin care să aibă legătură cu trupele terestre.

La ONU, Iranul respinge „amestecul” american în succesiunea lui Khamenei

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite a condamnat interferența SUA după ce președintele Donald Trump a insistat că ar trebui să fie implicat în selectarea succesorului liderului suprem asasinat, ayatollahul Ali Khamenei.

„Iranul este un stat suveran și independent. Nu acceptă și nu va permite niciodată vreunei puteri străine să se amestece în afacerile sale interne”, a declarat Iravani reporterilor din New York.

Într-un interviu acordat agenției de știri Axios, Trump a declarat vineri că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și l-a respins pe fiul lui Khamenei drept candidat potrivit.

Armata SUA viza o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, potrivit unor surse

Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

Oficialii administrației au mai precizat că Israelul nu este responsabil pentru bombardarea acestei școli, potrivit surselor NBC News.

Informația vine în contextul în care școala era situată pe o fostă bază a Gărzii Revoluționare Islamice, însă care a fost închisă în urmă cu 15 ani.

SUA ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că SUA ar putea ridica mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz.

„Există sute de milioane de barili de țiței sancționați pe apă și… prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea aprovizionare, iar noi analizăm această posibilitate”, a declarat Bessent pentru Fox Business, scrie Sky News.

Comentariile vin după ce Iranul a blocat transportul maritim prin această strâmtoare, o cale de transport pentru 20% din petrolul mondial.

Statele din Golf continuă să respingă atacurile cu rachete și drone

Țările din Golf continuă să respingă atacurile de represalii din partea Iranului.

Sâmbătă dimineață, în Arabia Saudită mai multe drone care se apropiau de câmpul petrolier Shaybah au fost interceptate și distruse, a anunțat Ministerul Apărării al regatului sâmbătă dimineața, pe rețeaua X. O rachetă balistică care se îndrepta spre baza aeriană Prince Sultan a fost, de asemenea, interceptată și distrusă, a declarat ministerul, potrivit CNN.

Sirenele au sunat din nou în Bahrain sâmbătă dimineață devreme, iar locuitorii au fost îndemnați să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur, a anunțat Ministerul de Interne pe X.

Statele Unite vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu

Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press.

Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a doborî cu succes rachetele iraniene, există în prezent sisteme de apărare anti-drone eficiente limitate în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american al apărării, unul dintre cei doi oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, potrivit AP.

Sistemul trimis, cunoscut sub numele de Merops, pilotează drone împotriva altor drone. Este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii.