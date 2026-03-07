Prima pagină » Știri externe » Armata SUA viza o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, potrivit unor surse

Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.
O școală iraniană a fost bombardată săptămâna trecută, la debutul atacurilor comune SUA-Israel împotriva Iranului. Zeci de elevi și-au pierdut viața în urma acestui atac. La o săptămâna de la atac, apar noi informații despre cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie.

Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau acea zonă, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

Oficialii administrației au mai precizat că Israelul nu este responsabil pentru bombardarea acestei școli, potrivit surselor NBC News.

Informația vine în contextul în care școala era situată pe o fostă bază a Gărzii Revoluționare Islamice, însă care a fost închisă în urmă cu 15 ani.

Anchetă în curs de desfășurare

După această tragedie, Statele Unite nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri. Totuși, concluziile preliminare ale administrației Trump arată că este din ce în ce mai probabil să fi fost utilizate muniții americane în acest atac, mai notează NBC News. O anchetă militară americană este în curs de desfășurare.

Pe de altă parte, în cadrul unei conferințe de presă din această săptămână, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Washingtonul încă „investighează” acest incident.

„Desigur, noi nu vizăm niciodată ținte civile, dar analizăm și investigăm acest incident”, a spus Hegseth, potrivit sursei citate.

După producerea atacului, unii experți în arme și conflicte consultați de NBC News spun că imaginile din satelit păreau să reflecte un atac țintit. Alții subliniază că fără a cunoaște ținta vizată a atacurilor, este dificil să se spună dacă pagubele reflectau lovituri „precise”.

Vineri, Reuters relata, citând două surse oficiale americane, că evaluarea preliminară indică posibilitatea ca forțele americane să fi provocat atacul asupra unei școli de fete din orașul Minab.

