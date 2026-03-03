ONU: Bombardamentul de la școala de fete din Iran ar putea fi considerat crimă de război

„Răspunderea de a investiga atacul revine forțelor care au comis atacul”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, într-un comunicat emis la Geneva și preluat de DPA.

„Le cerem să facă publice concluziile și să asigure răspunderea și despăgubirea victimelor.”

Autoritățile iraniene au declarat că cel puțin 168 de fete cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare, sâmbătă dimineață, alături de 26 de profesori și patru părinți.

Mii de oameni s-au adunat marți la Minab pentru o înmormântare în masă, potrivit unor relatărilor presei iraniene.

Reprezentanții armatei israeliene au declarat că nu aveau cunoștință de niciun atac în zonă la momentul respectiv și că vor examina rapoartele, la fel ca și Statele Unite.

Dreptul internațional umanitar stabilește principii obligatorii pentru toate părțile implicate într-un conflict. Combatanții trebuie să facă distincția între civili și țintele militare, o regulă cunoscută sub numele de principiul distincției.

Distrugerea bunurilor cu caracter civil este permisă numai dacă este proporțională cu un avantaj militar concret și trebuie limitată la minimul necesar.

Atacurile care nu respectă aceste principii ar putea constitui crime de război, a declarat o purtătoare de cuvânt a Biroului ONU pentru Drepturile Omului.

Cu toate acestea, biroul nu are încă suficiente informații pentru a lua o astfel de decizie în acest caz, a susținut ONU.