De ce autismul este diagnosticat mult mai târziu la fete decât la băieți

Cercetarea, coordonată de specialiști de la Institutul Karolinska, a analizat datele a aproximativ 2,7 milioane de persoane născute în Suedia între 1985 și 2020. Dintre acestea, 2,8% au primit un diagnostic de autism pe parcursul vieții, de la vârsta de doi ani până la 37 de ani, mai scrie The Guardian.

Rezultatele arată o discrepanță clară în primii ani de viață. Băieții sunt diagnosticați, în medie, cu aproape trei ani mai devreme decât fetele. Astfel, vârsta mediană este de 13,1 ani pentru băieți, față de 15,9 ani pentru fete. Până la vârsta de 10 ani, băieții au fost de trei până la patru ori mai predispuși să primească un diagnostic.

Cu toate acestea, pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, tendința se schimbă. În adolescență, numărul diagnosticelor la fete crește rapid. Ulterior, până la vârsta de 20 de ani, ratele de diagnosticare devin aproape egale pentru ambele sexe. Acest lucru contrazice ideea că autismul este semnificativ mai frecvent la bărbați.

Cauzele subdiagnosticării la fete

Potrivit cercetătorilor, diferența de gen observată nu reflectă o prevalență reală, ci mai degrabă întârzieri și erori de diagnostic. Dr. Caroline Fyfe, autoarea principală a studiului, explică faptul că diferența este mult mai mică decât se credea anterior. Acest lucru se întâmplă din cauza subdiagnosticării fetelor și femeilor.

Specialiștii indică faptul că fetele tind să își „mascheze” mai bine simptomele, ascunzând dificultățile sociale și comportamentele specifice. Astfel, semnele sunt mai greu de recunoscut în copilărie, în special în contextul criteriilor de diagnostic actuale, care au fost istoric concepute în jurul manifestărilor observate la băieți.

Consecințe și necesitatea schimbării

Lipsa unui diagnostic timpuriu are un impact negativ asupra sănătății mintale. Fetele și femeile autiste nediagnosticate sunt mai expuse riscului de anxietate, depresie și epuizare psihică. Iar acest lucru survine în primul rând din cauza efortului constant de a se conforma social. Activista Anne Cary subliniază că „biasurile sistemice din diagnostic, nu o diferență reală de incidență, stau la baza acestui decalaj”. Ea avertizează că multe fete sunt de fapt diagnosticate greșit, cu tulburări de personalitate sau de dispoziție, înainte de a primi ajutorul corect.

Pentru a remedia situația, experții cer o mai bună pregătire a medicilor. Sunt necesare criterii de evaluare mai sensibile la diferențele de gen și servicii de diagnostic accesibile. Reprezentanții Societății Naționale pentru Autism (National Autistic Society) susțin că „genul nu ar trebui niciodată să fie o barieră în calea diagnosticării” și că stereotipurile învechite trebuie abandonate.

În concluzie, studiul evidențiază necesitatea recunoașterii diversității modurilor în care se manifestă autismul, pentru a asigura că sprijinul ajunge la toți cei care au nevoie, indiferent de gen.