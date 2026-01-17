Un nou studiu infirmă teoria lui Trump despre paracetamol, sarcină și autism

Afirmația președintelui american Donald Trump că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii este asociată cu autism la copii a fost demontată de o amplă analiză, scrie Politico.

Cercetătorii spun că noul studiu publicat sâmbătă ar trebui să liniștească femeile care au nevoie să utilizeze aceste analgezice.

Anul trecut, Trump a avertizat femeile însărcinate să nu utilizeze Tylenol — denumirea comercială a paracetamolului în SUA — în timpul sarcinii. Trump spunea că utilizarea acestuia „poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism”.

MAHA a divizat politicienii și experții în sănătate

Poziția a fost susținută de republicani, care au promovat mișcarea MAHA (Make America Healthy Again – Să facem America din nou sănătoasă), condusă de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Dar aceasta a divizat politicienii și experții în sănătate de pe ambele maluri ale Atlanticului și a creat confuzie în rândul cetățenilor.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a dispus adăugarea unui nou avertisment de siguranță pe prospectele Tylenol. Agenția Europeană pentru Medicamente a declarat la momentul respectiv că nu există dovezi care să indice o legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism.

Profesioniștii din domeniul medical și-au exprimat îngrijorarea că femeile însărcinate nu vor avea niciun tratament pentru febră sau durere și ar putea fi blamate pentru creșterea incidenței autismului în ultimele decenii.

Analiză a 43 de studii

Acum, o amplă analiză a 43 de studii, publicată în The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, a constatat că nu există dovezi ale unei legături.

„Nu am constatat o creștere semnificativă din punct de vedere clinic a riscului de autism sau dizabilitate intelectuală la copiii ale căror mame au luat paracetamol în timpul sarcinii”, a declarat Asma Khalil, consultant obstetrician și specialist în medicina fetală la Spitalul St George din Londra, care a condus studiul.

„Mesajul important pentru milioane de femei însărcinate este faptul că, de fapt, paracetamolul este sigur de utilizat în timpul sarcinii”, a adăugat ea.

„Rămâne prima linie de tratament pe care o recomandăm dacă femeia însărcinată are dureri sau febră în timpul sarcinii”.

Deși studiile anterioare sugerau o mică asociere între paracetamolul în timpul sarcinii și riscul crescut de autism și ADHD, cercetătorii de la Lancet au afirmat că acestea se bazau adesea pe studii susceptibile de prejudecăți.

Administrația SUA cita un studiu publicat vara trecută, care a descoperit o legătură între paracetamolul administrat în timpul sarcinii și incidența crescută a tulburărilor de dezvoltare neurologică (NDD).

„Dar în această analiză „există mai multe studii vulnerabile la prejudecăți”, a spus Khalil.

Studiile cu cele mai riguroase metode de cercetare

Analiza dovezilor efectuată de The Lancet s-a concentrat în schimb pe studiile cu cele mai riguroase metode de cercetare. Este vorba despre cele cu risc scăzut de prejudecăți, cele cu comparații între frați și cu o perioadă de urmărire de cel puțin cinci ani — și nu a găsit nicio legătură.

În special, studiile de comparație între frați permit cercetătorilor să compare copiii născuți de aceeași mamă, care a luat paracetamol doar în timpul uneia dintre sarcini. Acestea iau în considerare factorii genetici comuni, familia comună și caracteristicile parentale pe termen lung.

„Constatările noastre sugerează că legăturile raportate anterior pot fi explicate mai degrabă prin predispoziția genetică sau alți factori materni, cum ar fi febra sau durerea subiacentă, decât printr-un efect direct al paracetamolului în sine”, a spus Khalil.

Experții în sănătate publică, EMA și Comisia Europeană, s-au opus poziției lui Trump anul trecut, argumentând că nu există dovezi care să o susțină.

„Deși impactul anunțului de anul trecut a fost semnificativ, sper că rezultatele acestui studiu vor pune capăt acestei chestiuni”, a declarat Grainne McAlonan, profesor de neuroștiințe translaționale la King’s College London.

„Femeile însărcinate nu au nevoie de stresul de a se întreba dacă medicamentul cel mai frecvent utilizat pentru durerile de cap ar putea avea efecte de lungă durată asupra sănătății copilului lor”, a spus McAlonan.