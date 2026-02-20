Paracetamol cu ruleta rusească: o nouă provocare virală periculoasă a băgat în spital zeci de minori

Autoritățile medicale din regiunea Málaga au semnalat mai multe cazuri de minori sub 14 ani internați cu intoxicații severe după participarea la așa-numita „provocare a paracetamolului”, un fenomen viral răspândit online. Medicii spun că popularitatea rețelelor sociale face ca astfel de comportamente să treacă rapid granițele, iar riscul de imitare este ridicat, scrie 20minutos.

Specialiștii atrag atenția că pericolul este cu atât mai mare cu cât paracetamolul este unul dintre cele mai utilizate medicamente și se găsește aproape în orice locuință, inclusiv în România. Tocmai această accesibilitate îi face pe adolescenți să subestimeze riscurile reale.

„Este o provocare stupidă. Medicamentele nu sunt lucruri cu care să te joci. Este ca și cum ai juca ruleta rusească”, avertizează Guillermo Burillo, profesor de farmacologie și medic de urgență implicat în tratarea intoxicațiilor.

Medicament banal, risc major pentru ficat

Medicii explică faptul că paracetamolul este sigur atunci când este administrat corect, în dozele recomandate. Problema apare atunci când cantitatea depășește limitele terapeutice, situație în care toxicitatea asupra ficatului crește rapid.

În doze mari, substanța poate provoca necroză hepatică, o afectare gravă a ficatului care, în cazurile extreme, poate duce la transplant sau chiar la deces. Riscul este mai mare la copii și adolescenți, dar și la persoanele care consumă alcool sau au probleme hepatice.

Un aspect periculos este că simptomele nu apar imediat. În primele ore pot exista doar greață, stare de rău sau disconfort digestiv, semne ușor de ignorat, ceea ce întârzie prezentarea la medic.

Diferența dintre doza sigură și cea toxică este mică

Specialiștii spun că intoxicația poate apărea mai repede decât cred mulți tineri. La persoanele cu greutate corporală mai mică, cum sunt adolescenții, depășirea dozei sigure se poate produce relativ ușor.

Medicii evită să comunice public cantități exacte, pentru a nu crea o falsă senzație de siguranță. Nivelul de toxicitate diferă de la o persoană la alta, în funcție de starea generală de sănătate.

Dacă suspiciunea apare, prezentarea rapidă la spital este esențială. În primele ore se poate limita absorbția medicamentului, iar ulterior există tratament antidot, însă eficiența acestuia scade considerabil dacă intervenția este întârziată.

Avertisment pentru părinți și adolescenți

Medicii spanioli subliniază că prevenția este cea mai importantă măsură. Ei recomandă părinților să discute deschis cu copiii despre provocările virale și riscurile reale ale imitării lor.

Deși pare un medicament banal, paracetamolul poate deveni extrem de periculos atunci când este folosit greșit. Specialiștii avertizează că participarea la astfel de trenduri online nu este o glumă, ci un gest care poate avea consecințe ireversibile.

Concluzia medicilor este clară: astfel de provocări transformă un medicament comun într-un risc major pentru sănătate, iar rezultatul este imprevizibil, exact ca într-o „ruletă rusească”.