Tylenol, din nou în atenția justiției: Texasul acuză un gigant farmaceutic că a ascuns riscurile medicamentului

Într-o cerere depusă la un tribunal din Texas, procurorul general Ken Paxton a solicitat blocarea plății anunțate pentru 26 noiembrie de către Kenvue, companie desprinsă anul trecut din Johnson & Johnson, care produce mărci cunoscute precum Tylenol, Listerine, Band-Aid și Neutrogena.

Potrivit oficialului texan, citat de Reuters, plata dividendelor ar fi nejustificată în condițiile în care compania este vizată de un proces ce susține că producătorujohnl ar fi ascuns informații privind posibile riscuri pentru copii asociate cu folosirea Tylenol-ului în timpul sarcinii. Medicamentul s-a mai aflat în atenția justiției, în trecut fiind vizat de procese legate de posibile efecte adverse hepatice și, mai recent, de acuzații privind riscuri de autism la copii.

Johnson & Johnson, din nou în centrul acuzațiilor

Cererea actuală vine în continuarea acțiunii în instanță pe care procurorul general al Texasului, a inițiat-o la sfârșitul lunii octombrie. „Kenvue foarte bine ar putea fi insolvabilă din cauza propriilor sale acțiuni nechibzuite”, a spus Paxton, adăugând că plata dividendelor „ar fi un exemplu clasic de transfer fraudulos”.

Acțiunea îi are ca ținte atât pe actualul producător, cât și pe fostul proprietar, Johnson & Johnson, acuzat că a produs Tylenol timp de șase decenii. Paxton susține că firmele ar putea ajunge să plătească daune de miliarde de dolari, nu doar pentru Tylenol, ci și pentru alte produse, precum pudra pentru bebeluși cu talc, implicată în alte litigii privind cancerul.

Litigii uriașe în jurul pudrei de talc

Pudra de talc pentru bebeluși de la Johnson & Johnson se află, de peste zece ani, în centrul a zeci de mii de procese din Statele Unite. Reclamanții acuză compania că produsul ar fi fost contaminat cu azbest, cunoscută ca substanță cancerigenă. În unele cazuri, instanțele au dat câștig de cauză reclamanților și au acordat despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari, în timp ce alte acțiuni au fost respinse pe motiv că legătura dintre talc și cancer nu este dovedită științific.

Pentru a închide litigiile, Johnson & Johnson a propus un acord global de 8,9 miliarde de dolari, însă acesta nu a fost încă aprobat de toate instanțele, iar o parte dintre reclamanți refuză în continuare oferta.

Achiziția Kenvue, umbrită de scandalul Tylenol

Demersul Texasului vine într-un moment delicat pentru companie, care urmează să fie achiziționată de Kimberly-Clark, un important producător american de bunuri de larg consum, cunoscut pentru șervețelele Kleenex și scutecele pentru copii Huggies. Tranzacția, estimată la 40 de miliarde de dolari, ar putea fi mult complicată de cererea de blocare a dividendelor, deja privită cu scepticism de investitori.

Acțiunile Kimberly-Clark au scăzut cu aproape 15% după anunț, iar titlurile companiei vizate, Kenvue, au închis cu 23% sub prețul de preluare, semn că piețele se tem de impactul litigiilor legate de Tylenol.