Tranzacţie uriaşă. Unul dintre producătorii principali de Paracetamol, cumpărat pentru suma de 48,7 miliarde de dolari

Kenvue, producătorul de Tylenol, a fost cumpărat de Kimberly-Clark pentru suma de 48,7 miliarde de dolari. Tranzacţia uriaşă a fost anunţată luni.
Petru Mazilu
03 nov. 2025, 16:12, Economic

Kimberly-Clark cumpără producătorul de Tylenol printr-o tranzacţie în numerar şi acţiuni în valoare de aproximativ 48,7 miliarde de dolari, potrivit AP. În urma tranzacţiei se va forma o companie uriaşă care comercializează bunuri de sănătate de larg consum.

Acţionarii Kimberly-Clark vor deţine aproximativ 54% din noua companie în timp ce reprezentanţii Kenvue vor avea aproximativ 46%.

Compania va avea o gamă largă de mărci cunoscute, precum apa de gură Listerine şi Band-Aid, hârtia igienică Cottonelle şi şerveţelele Huggies şi Kleenex. Se estimează că afacerea va genera venituri anuale de aproximativ 32 de miliarde de dolari.

Kenvue s-a desprins în urmă cu doi ani din compania Johnson & Johnson. Tranzacţia anunţată luni ar trebuie să se încheie în a doua jumătate a anului viitor.

Kenvue a ajuns în atenţia publicului luna trecută, când secretarul Sănătăţii, Robert F. Kennedy, Jr., a reafirmat legătura nedovedită dintre analgezicul Tylenol şi autism sugerând că persoanele care contrazic teoria sunt motivate de ura faţă de preşedintele Donald Trump.