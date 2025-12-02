Grupul Prada a finalizat achiziționarea brandului Versace

Prada a anunțat marți finalizarea achiziției Versace, după ce în aprilie semnase un acord definitiv pentru preluarea brandului de la compania americană Capri Holdings, relatează Reuters.

Momentul a fost marcat de Donatella Versace, sora fondatorului Gianni, care a fost ucis în 1997, printr-un mesaj publicat pe rețele sociale: „Astăzi este ziua ta și ziua în care Versace se alătură familiei Prada. Mă gândesc la zâmbetul pe care l-ai fi avut pe față. Îmi este dor de tine, mereu”.

Tranzacția, în valoare de aproximativ 1.3 miliarde de euro, a avut loc după ce vânzarea Capri către Tapestry a eșuat în urma obiecțiilor formulate de autoritățile de concurență.

Fondată în 1978 de Gianni Versace la Milano, casa de modă renumită se alătură acum mărcilor Prada și Miu Miu. Anterior anunțului, Donatella Versace a renunțat la funcția de director creativ, rol preluat de Dario Vitale, fost director de design la Miu Miu.

Lorenzo Bertelli, fiul proprietarilor Miuccia Prada și Patrizio Bertelli, a declarat că va prelua funcția de președinte executiv al Versace după finalizarea procesului de integrare.

El a subliniat că Prada își dorea preluarea brandului de mai mulți ani, existând contacte încă din perioada pandemiei de coronavirus.