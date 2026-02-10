Paramount îmbunătățește oferta pentru preluarea Warner Bros. Discovery

Paramount și-a îmbunătățit oferta pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Acum, Paramount oferă bani în plus pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu se finalizează.

Oferta revizuită include o „taxă de întârziere” (ticking fee) pentru acționarii WBD de 0,25 de dolari pe acțiune – sau 650 de milioane de dolari – pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu a fost finalizată după 31 decembrie 2026.

Paramount va finanța, de asemenea, taxa de reziliere de 2,8 miliarde de dolari pe care Warner Bros o datorează către Netflix dacă tranzacția nu se finalizează, potrivit noii propuneri, relatează Reuters.

„Beneficiile suplimentare ale ofertei noastre superioare de 30 de dolari pe acțiune, integral în numerar, subliniază în mod clar angajamentul nostru ferm și neclintit de a oferi acționarilor WBD valoarea maximă pe care o merită pentru investiția lor”, a spus David Ellison, CEO al Paramount, într-un comunicat, potrivit CNBC. „Facem îmbunătățiri semnificative – susținând această ofertă cu miliarde de dolari, oferind acționarilor certitudine în ceea ce privește valoarea, o cale clară de reglementare și protecție împotriva volatilității pieței.”

Atât Netflix, cât și Paramount râvnesc achiziția Warner Bros pentru studiourile sale de film și de televiziune.

Paramount s-a angajat într-o campanie media agresivă pentru a încerca să convingă acționarii că oferta sa este superioară, deși în luna decembrie 2025, Netflix a fost de acord să cumpere studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery cu o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari (valoare a capitalului propriu de 72 miliarde de dolari).