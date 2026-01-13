SGS își consolidează poziția de lider în domeniul încrederii digitale prin achiziția Panacea Infosec din India

Cu sediul central în India, Panacea Infosec aduce în cadrul Grupului SGS o echipă de peste 90 de specialiști cu înaltă calificare în securitate cibernetică, care deservesc clienți din India, Statele Unite, Orientul Mijlociu și Africa. Compania este recunoscută pentru expertiza sa în soluții de securitate a plăților conforme cu standardele PCI/DSS, precum și pentru servicii de securitate cibernetică, protecția datelor și confidențialitate. Soluțiile sale asigură conformitatea cu standardele globale de securitate în diverse sectoare, inclusiv bancar, asigurări, telecomunicații, IT, externalizarea proceselor de afaceri și comerțul electronic.

Citeşte comunicatul integral AICI