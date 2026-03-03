Prima pagină » Comunicate » Trei regiuni din România își consolidează colaborarea în cadrul rețelei IGCAT: un parteneriat strategic pentru promovarea națională prin gastronomie

Harghita, Banat și Dobrogea au oficializat semnarea unui Acord de Parteneriat privind cooperarea între Regiunile Gastronomice Europene, marcând un nou pas într-o colaborare deja activă și consolidând o abordare comună de reprezentare a României la nivel european.
03 mart. 2026, 18:17, Comunicate

Acordul  semnat reunește:

  • Harghita – Regiune Gastronomică Europeană 2027, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita);
  • Banat – Candidat Regiune Gastronomică Europeană 2028, prin Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș (Visit Timiș);
  • Dobrogea – Candidat Regiune Gastronomică Europeană 2029, prin Uniunea Națională a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est.

Parteneriatul se desfășoară în cadrul rețelei coordonate de IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, organizația care acordă titlul de Regiune Gastronomică Europeană și promovează dezvoltarea regională prin patrimoniu alimentar, sustenabilitate și cooperare internațională.

