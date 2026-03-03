Trei regiuni din România își consolidează colaborarea în cadrul rețelei IGCAT: un parteneriat strategic pentru promovarea națională prin gastronomie

Harghita, Banat și Dobrogea au oficializat semnarea unui Acord de Parteneriat privind cooperarea între Regiunile Gastronomice Europene, marcând un nou pas într-o colaborare deja activă și consolidând o abordare comună de reprezentare a României la nivel european.