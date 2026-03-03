Trei regiuni din România își consolidează colaborarea în cadrul rețelei IGCAT: un parteneriat strategic pentru promovarea națională prin gastronomie

Acordul semnat reunește:
- Harghita – Regiune Gastronomică Europeană 2027, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita);
- Banat – Candidat Regiune Gastronomică Europeană 2028, prin Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș (Visit Timiș);
- Dobrogea – Candidat Regiune Gastronomică Europeană 2029, prin Uniunea Națională a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est.
Parteneriatul se desfășoară în cadrul rețelei coordonate de IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, organizația care acordă titlul de Regiune Gastronomică Europeană și promovează dezvoltarea regională prin patrimoniu alimentar, sustenabilitate și cooperare internațională.
