Grupul SGS, lider mondial in testare, inspectie si certificare, anunta achizitionarea Granite River Labs Services (GRL), companie specializata in validarea conexiunilor de date de mare viteza prin cablu. Serviciile GRL asigura functionarea fiabila a transferurilor de volume mari de date pentru dispozitive precum servere, cipuri, vehicule, telefoane mobile si alte echipamente electronice de larg consum, prevenind pierderile de semnal, latentele si problemele de compatibilitate. Cu sediul central in Santa Clara, California, compania reuneste peste 200 de experti si opereaza noua laboratoare de inalta specializare in Asia, Europa si Statele Unite.
SGS isi consolideaza pozitia de lider in domeniul Digital Trust si Conectivitate prin achizitionarea Granite River Labs Services
Mediafax
02 mart. 2026, 18:16, Comunicate

Achizitia intareste pozitia de lider a SGS in domeniul increderii digitale si conectivitatii, pe masura ce performanta, integritatea si securitatea transferurilor de date devin din ce in ce mai importante. Ea extinde capabilitatile grupului in testarea infrastructurii digitale si a sistemelor complexe care permit AI.

Tranzactia reprezinta un nou pas strategic in dezvoltarea accelerata a serviciilor digitale oferite de SGS, considerate un pilon central al Strategy 27.

Géraldine Picaud, CEO al SGS, a declarat: „Expertiza solida a GRL in tehnologiile de conectivitate de mare viteza transforma aceasta achizitie intr-un demers deosebit de valoros pentru SGS. Integrarea companiei ne consolideaza pozitia de lider in domeniul increderii digitale si al conectivitatii si ne accelereaza capacitatea de a sprijini clientii intr-un context global tot mai dependent de infrastructuri digitale fiabile si performante. Totodata, acest pas ne sustine ambitia de a dezvolta solutiile digitale ca pilon central al strategiei de crestere pe termen lung a SGS. Sunt deosebit de incantata sa le urez bun venit tuturor angajatilor GRL in familia SGS.”

